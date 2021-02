Großspende aus Siegen: Kunstmäzenin unterstützt Musiker

Berlin/Siegen Barbara Lambrecht-Schöneberg aus Siegen unterstützt Musiker in der Corona-Notlage. Und zwar mit einer großzügigen Spende an die Musikernothilfe.

Mit einer Großspende von 300 000 Euro unterstützt die Kunstmäzenin und Krombacher-Gesellschafterin Barbara Lambrecht-Schadeberg die bundesweite Kampagne #MusikerNothilfe der Deutschen Orchester-Stiftung. Das Budget der Kampagne sei damit auf gut 4,5 Millionen Euro angewachsen, teilte die Stiftung am Freitag in Berlin mit.

Sie hoffe damit einigen Musikern Mut und Zuversicht geben zu können, „um diese schwierige Phase zu meistern“, schrieb Lambrecht-Schadeberg in einem Brief an die Stiftung.

Rund zwei Millionen Euro bereits ausgezahlt

Gerald Mertens, Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung, nannte es „großartig, dass sich immer mehr Menschen in Deutschland für die notleidenden freischaffenden Musikerinnen und Musiker engagieren“. Viele seien seit fast einem Jahr ohne Auftritte und Einkommen.

Durch die Spendenkampagne wurden bisher rund zwei Millionen Euro an mehr als 3500 besonders betroffene Freischaffende ausgezahlt. (dpa)

