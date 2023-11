Cyberattacke Hackerangriff in Südwestfalen: Erste Fortschritte

Siegen Bei der Analyse des Hackerangriffs auf die Südwestfalen-IT (SIT) gibt es erste Fortschritte. Das soll kommende Woche passieren.

Rund eineinhalb Wochen nach dem Hackerangriff hat die Südwestfalen-IT (SIT) die erste Phase der forensischen Analysen der betroffenen Systeme abgeschlossen. Das teilte der Dienstleister am Donnerstagmorgen mit. Demnach würden nun die gewonnenen Erkenntnisse genutzt, „um alle Kundensysteme in einem systematischen Prozess zu untersuchen“. Dabei gehe die SIT mit größter Sorgfalt vor.

Unbekannte hatten die Südwestfalen-IT mit Ransomware attackiert, um Lösegeld zu erpressen. Als Folge sind seitdem Service und Betrieb mehrerer kommunaler Verwaltungen vor allem in Südwestfalen eingeschränkt. In den 72 betroffenen Kommunen wird an alternativen Lösungen gearbeitet, manche berichteten von einem verstärkten Ausweichen auf Papierdokumente.

SIT teilte weiterhin mit, dass bis zum Ende dieser Woche gemeinsam mit den Mitgliedern des erweiterten Krisenstabs eine Priorisierung der wiederherzustellenden Fachverfahren fertiggestellt werden soll. Danach könne mit der schrittweisen Wiederherstellung der Systeme begonnen werden.

Bei der Etablierung von Behelfs-Prozessen seien erste Fortschritte erzielt werden. „Die Südwestfalen-IT ist zuversichtlich, dass die ersten Workarounds in der nächsten Woche eingeführt werden können, so dass die Bürgerinnen und Bürger einige öffentliche Dienstleistungen zumindest behelfsweise wieder nutzen können“, teilte der Dienstleister mit.

