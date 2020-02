Hagen: Schlichtung zu Diesel-Fahrverbot wohl erfolgreich

Hagen/Münster. In den Vergleichsverhandlungen mit der Deutschen Umwelthilfe sind Diesel-Fahrverbote für die Hagener Innenstadt noch nicht vom Tisch.

Das Land NRW und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) haben am Dienstag nach fast drei Stunden ein Schlichtungsgespräch zu einem drohenden Diesel-Fahrverbot in Hagen abgeschlossen. Zum Inhalt vereinbarten die Teilnehmer Stillschweigen. Ein mögliches Ergebnis soll am 28. Februar vom Oberverwaltungsgericht Münster verkündet werden.

Nach Informationen unserer Zeitung soll man sich aber auf einen Maßnahmenkatalog geeinigt haben. Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) verhandelte in Münster mit. Fahrverbote drohen, wenn der EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro m3 im Jahresmittel nicht eingehalten wird.