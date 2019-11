Hagen. Mit Fäusten und Reizgas sollen drei unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen einen 31-jährigen Hagener in der Innenstadt angegriffen haben.

Hagener unvermittelt von drei Männern angegriffen

Die Polizei Hagen bittet um Hinweise in einem Fall von gefährlicher Körperverletzung. Nach Angaben der Beamten sei ein 31-jähriger Hagener am Sonntag gegen 6.15 Uhr unvermittelt von drei Männern attackiert worden. Die bislang unbekannten Täter sollen den Mann an der Elberfelder Straße / Neumarktstraße mit Fäusten und Reizgas angegriffen haben. Dann seien sie über die Neumarktstraße in Richtung Bahnhofstraße geflüchtet. Der Hagener wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Haupttäter wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt und 180 Zentimeter groß beschrieben. Bekleidet war er mit einer roten Kappe, dunkler Jacke und heller Hose. Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter 02331 986-0 entgegen. (red)