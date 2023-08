Handwerkskammer Dortmund modernisiert für 160 Millionen Euro

Der Standort der Handwerkskammer Dortmund an der Ardeystraße soll in den kommenden Jahren für mehr als 100 Millionen Euro modernisiert werden. Insbesondere das Bildungszentrum soll zeitgemäß gestaltet werden. Ähnliches gilt für das Bildungszentrum in Soest. Dort werden mehr als 60 Millionen Euro verbaut. Start wird im September sein - in Dortmund wartet man noch auf den Förderbescheid. Bund und Land sollen 80 Prozent der Kosten decken.