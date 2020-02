Hemer: Einbrecher sprengen Geldautomaten in Supermarkt

Hemer. Kriminelle haben in der Nacht einen Geldautomaten bei Real in Hemer gesprengt. In dem Supermarkt war wegen der Explosion ein Feuer ausgebrochen.

Einbrecher haben am Dienstagmorgen einen Geldautomaten in einem Real-Markt in Hemer gesprengt. Gegen halb vier wurde die Polizei zu dem Supermarkt an der Urbecker Straße gerufen, nachdem dort der Einbruchsalarm ausgelöst hatte.

Vor Ort bemerkten die Polizisten zunächst eine eingeschlagene Scheibe und Qualm, der sich im Supermarkt ausgebreitet hatte. Auch die Sprinkleranlage in dem Markt hatte ausgelöst. Daraufhin riefen sie die Feuerwehr hinzu. Die Feuerwehrleute begannen mit den Löscharbeiten.

Zeugen gesucht: Wer hat Verdächtiges auf der B7 oder der Urbecker Straße bemerkt

Schließlich erkannten die Polizisten die Ursache für die Rauchentwicklung: Unbekannte hatten den Geldautomaten im Foyer des Marktes gesprengt.

Der Feuerwehreinsatz dauerte mehrere Stunden, das Gebäude musste noch vom Brandrauch befreit werden. Der Schaden ist noch unbekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass die verderblichen Waren im Markt durch den Rauch Schaden genommen haben.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02372/90990. Insbesondere interessiert die Ermittler, ob jemandem gegen 3.30 Uhr im Bereich der Bundesstraße 7 und der Urbecker Straße verdächtige Fahrzeuge oder Zweiräder aufgefallen sind.