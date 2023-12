Hochwasser in Bildern

Sehen Sie hier eine Fotostrecke zum Hochwasser in NRW

Ein überfluteter Garten an der Straße In der Aue in Mülheim. Durch das Hochwasser in der Ruhr sind die Anwohner besorgt dass ihre Häuser in Kürze unter Wasser stehen.

Foto: Lars Fröhlich / Funke Foto Services