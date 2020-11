Hagen/Sauerland. Der Lockdown greift in der Region unterschiedlich. Im Sauerland gibt es Entspannung, Hagen dagegen ist NRW-Spitzenreiter: Die Corona-Rangliste.

Fast ein Monat „Lockdown light “ liegt hinter uns – und die Entwicklung in der Region ist höchst unterschiedlich. Während im Hochsauerlandkreis die Sieben-Tages-Inzidenz binnen einer Woche drastisch gesunken ist und nun wieder deutlich unter der 100er-Marke liegt, verharrt Hagen weiter auf hohem Niveau und nimmt sogar den Spitzenplatz in ganz Nordrhein-Westfalen ein.

Mit laut Robert-Koch-Institut (RKI) rund 254 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche hat Hagen sogar den Wert aus der Vorwoche übertroffen. Die Stadt Herne – bislang sowohl im Land als auch im Regierungsbezirk Arnsberg auf Platz 1 der Rangliste der Corona-Dynamik - weist hingegen deutlich bessere Werte als noch vor einer Woche auf, bleibt aber weiter mit einem Wert von 245 eines der am stärksten betroffenen Gebiet im Regierungsbezirk Arnsberg. Auch generell gilt: Trotz teils gesunkener Sieben-Tages-Inzidenzen bleibt der gesamte Regierungsbezirk ein Corona-Risikogebiet.

Die Kernaussagen der Wochenbilanz:

Die Zahl der Corona-Toten ist in den zwölf Landkreisen und kreisfreien Städten des Regierungsbezirks Arnsberg erneut angestiegen – und zwar deutlich stärker als in der Vorwoche .

ist in den zwölf Landkreisen und kreisfreien Städten des Regierungsbezirks Arnsberg erneut angestiegen – und zwar . Die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen bleibt weiter auf einem stabilen Niveau .

bleibt weiter . Die Sieben-Tages-Inzidenz , die die Quote der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche misst, ist in fünf von zwölf Kreisen und Großstädten im Wochenvergleich gesunken , in sechs gestiegen (teils auch deutlich) und im Märkischen Kreis in etwa gleich geblieben.

Die aktuelle Dynamik

Hagen führt nun wieder die aktuelle Rangliste der Sieben-Tages-Inzidenz für den Regierungsbezirk Arnsberg an. Die basiert auf den Angaben des Robert-Koch-Instituts, Stand Freitag 0 Uhr.

1. (Vorwoche 2.) Hagen: 254,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (50 Tote, 12 mehr als vor einer Woche)

254,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (50 Tote, 12 mehr als vor einer Woche) 2. (4.) Hamm: 245,1 (52 Tote, +4)

245,1 (52 Tote, +4) 3. ( 1.) Herne: 201,3 (27 Tote, + 6 )

201,3 (27 Tote, + 6 ) 4. (9.) Kreis Unna: 180,0 (86,+ 15)

180,0 (86,+ 15) 5. (3.) Dortmund: 177,8 (53, +14)

177,8 (53, +14) 6. (6.) Siegen-Wittgenstein: 173,3 (13 Tote, +4)

173,3 (13 Tote, +4) 7. (8.) Märkischer Kreis 153,1 (51, +9)

153,1 (51, +9) 8. (5.) Bochum: 141,7 (41 , +/-0)

141,7 (41 , +/-0) 9. (11.) Ennepe-Ruhr-Kreis: 132,1 (55, + 7)

132,1 (55, + 7) 10. (10.) Olpe: 95,6 (67, + 2)

95,6 (67, + 2) 11. (12.) Kreis Soest: 91,8 (22, +5)

91,8 (22, +5) 12. (7.) Hochsauerlandkreis: 85,1 (42, +7)

Die Verstorbenen-Zahlen

Im Regierungsbezirk Arnsberg sind seit März 559 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben, das bedeutet 70 neue Todesfälle innerhalb einer Woche - das ist der höchste Anstieg in der Region seit Beginn der Pandemie. In den beiden Wochen zuvor waren es 52 bzw 53. Anfang Oktober lag die Gesamtzahl noch bei 290. Besonders betroffen waren in dieser Woche Dortmund, Hagen, der Märkische Kreis und der Kreis Unna.

Die Intensivstationen

187 Covid-Patienten werden aktuell im Regierungsbezirk Arnsberg auf Intensivstationen behandelt –

zwei mehr als vor einer Woche. Damit ist die Lage seit 14 Tagen relativ stabil, aber vor vier Wochen waren es noch 157 und vor fünf Wochen 78. Noch sind dennoch überall Kapazitäten auf den Intensivstationen frei. Aktuell sind 323 von verfügbaren 1484 Betten frei. Damit ist auch hier das Verhältnis der freien und belegten Betten gleich geblieben. Das Intensivbettenregister zeigt diese Werte: