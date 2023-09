Im Ibis-Budget-Hotel nahe des Flughafens in Dortmund sollen in den vergangenen Tagen chaotische Zustände geherrscht haben.

Gäste in Not

Gäste in Not Hotel am Dortmunder Flughafen tagelang ohne Personal?

Dortmund. Check-In-Chaos, doppelt belegte Zimmer, Klopapier alle: Das Ibis Budget am Flughafen soll die Tage keine gute Adresse für Gäste gewesen sein.

Was war da los gewesen? Chaos soll in den vergangenen Tagen im Ibis-Budget-Hotel nahe des Dortmunder Flughafens geherrscht haben.

Der WDR berichtet am Mittwoch (13.9.) von unhaltbaren Zuständen: Das Personal sei verschwunden gewesen, die Rezeption unbesetzt, Zimmer nicht gereinigt, Einchecken teils unmöglich.

Der TV-Sender sprach vor Ort mit einem Gast, der berichtete, dass es kein Toilettenpapier mehr gegeben habe und Hotelgäste angeblich in der Lobby geschlafen hätten.

Hotelgäste haben die Polizei gerufen

Hotelgäste riefen am Dienstag (12.9.) gar die Polizei, da sie nicht mehr in ihre Zimmer gekommen seien. Die Kreispolizei Unna bestätigt den Einsatz. Man sei rausgefahren, habe aber letztendlich nichts machen können. Man trete nicht einfach Zimmertüren ein. Es habe sich um "zivilrechtliche Streitigkeiten" gehandelt, die man als Polizei nicht lösen könne, so ein Polizeisprecher.

Die aktuellen Google-Rezensionen zum Ibis-Budget-Hotel am Flughafen in Dortmund stellen dem Hotel derzeit in der Tat kein gutes Zeugnis aus und bestätigen eher das Chaos.

So schreibt Nutzer "Presidente Garcia" beispielsweise: "Beim Check-In herrschte das reinste Chaos durch allerlei Beschwerden der Gäste, das Personal hatte die Situation zu keinem Zeitpunkt unter Kontrolle. Uns konnte nach 4 Versuchen kein Hotelzimmer angeboten werden (1x kein Licht, 3x falscher Code und somit kein Eintritt, 1x bereits belegtes Zimmer)."

Google-Rezension: "Bucht dieses Hotel bloß nicht."

Und Nutzer "Bilal Charif": "Bucht dieses Hotel bloß nicht. Da gibt's keine Führung oder Mitarbeiter. Ich verstehe nicht, wie die Kette Ibis sowas zulassen kann."

Nutzer Marcus Hunter schreibt: "Did not facilitate my booking as they closed for no reason." Übersetzt: "Meine Buchung wurde nicht ermöglicht, da sie aus unerfindlichen Gründen geschlossen haben."

Rezensionen werden laut Google übrigens nicht überprüft. Google suche aber gezielt nach gefälschten Inhalten, um sie zu entfernen.

Eine Antwort auf eine Mail dieser Redaktion an das Hotel mit Fragen zu den Vorfällen steht noch aus. Wir ergänzen dies, sobald eine Antwort vorliegt.

Streit zwischen Hotel und Subunternehmen wegen des Geldes

Der Hotel-Chef habe durch den Anruf eines Accor-Mitarbeiters von den Zuständen erfahren, so der WDR. Ibis-Budget-Hotels sind im niedrigen Preissegment angesiedelt und gehören zur Hotelkette Accor. Der Grund für die schlimmen Zustände: Für Rezeption und Service im Hotel ist ein Subunternehmen verantwortlich. Und mit dem soll es Ärger wegen offener Zahlungsforderungen gegeben haben.

Nach Informationen der Bild-Zeitung soll Hotel-Betreiber Rüdiger Breidenbach zusammen mit ein paar Mitarbeitenden am Mittwoch (13.9.) versucht haben, im Akkord einen Teil der verlassenen Zimmer für rund 40 angekündigte Gäste herzurichten. Schließlich startete am Donnerstag die Messe „Intertabac“ in den Dortmunder Westfalenhallen.

