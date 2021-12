Hundefriseur in Corona-Zeiten verzweifelt gesucht

Labradoodle Emmi fühlt sich in Jessies Dog House in Hagen wohl: Hundefriseurin Isabel Altenkirch bringt das Fell des Vierbeiners auf Linie.Foto: Ralf Rottmann/ Funke Foto Services

Hagen. Viele haben sich während der Lockdowns einen Hund gekauft. Wer als Neukunde einen Termin beim Hundefriseur buchen will, der hat kaum eine Chance.

Es gibt eine Branche, die in Pandemiezeiten die Nachfrage nicht mehr stillen kann: Hundesalons. Wer seinen Vierbeiner beim Hundefriseur erstmals anmelden möchte, der erhält meistens immer die gleiche Antwort: „Wir nehmen keine Neukunden mehr auf, melden Sie sich bitte im nächsten Jahr.“ Selbst 2022 wird der Versuch eher einem Glücksspiel gleichen: Seit Corona ist die Zahl der Haustiere rapide gestiegen, nicht jedoch die Anbieter von Tiergesundheit und Fellpflege. Die meisten Hundesalons sind bis Mitte nächsten Jahres ausgebucht, nur wenn ein Tier stirbt und Termine von Stammkunden kurzfristig abgesagt werden müssen, erhält man eine Chance.

Ein entspannter Labradoodle

Ursula Kaiser ist froh, in Jessies Dog House in Hagen „untergekommen zu sein“. Ihr dreieinhalb Jahre alter Labradoodle „Emmi“ lässt sich entspannt von Inhaberin Isabel Altenkirch das Fell kürzen. Im Kalender der 50-jährigen Hundefriseurin ist keine weiße Stelle mehr frei. 50 Hunde stehen vor Weihnachten noch vor ihrer Tür. „Ich arbeite gern viel, aber mehr geht nicht“, sagt die Hagenerin, die für das Schneiden ohne Baden für kleine Hunde 38 Euro nimmt. Die Preise sind gestaffelt. In den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr will sich die zur Fachkraft für Tiergesundheit und Pflege ausgebildete Frau ein wenig Ruhe gönnen.

Unseriöse Angebote

Ursula Kaiser ist immer wieder aufs Neue fasziniert, wie gelassen Emmi das Prozedere auf dem hochgebockten Trimmtisch über sich ergehen lässt: „Bei uns Zuhause ist sie nicht so lieb, da läuft sie immer davon.“ Die 64-Jährige blickt zufrieden auf das Werk von Isabel Altenkirch. „Jetzt sieht Emmi wie ein Star aus.“

Ursula Kaiser freut sich über den perfekten Schnitt bei ihrem Familienhund Emmi. Foto: Ralf Rottmann/ Funke Foto Services Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Isabel Altenkirch ist erst seit wenigen Tagen in ihren neuen Hundesalon umgezogen. Vor 16 Jahren war die 50-Jährige noch im Einzelhandel tätig. „Aber das war nichts für mich, dafür liebe ich Hunde zu sehr.“ Sie scheint die richtige Wahl getroffen zu haben: Die Liste ihrer Stammkunden wird immer länger, ebenso die Warteliste. Täglich gebe es Anrufe, „täglich tut es mir leid, absagen zu müssen bzw. aufs nächste Jahr zu vertrösten“, erzählt sie. Manche Kunden böten ihr in ihrer Verzweiflung das Dreifache des Preises an. „Oder sie sagen: ‘Ich zahle Ihnen was Sie wollen, Hauptsache Sie kümmern sich um meinen Hund.’“ Isabel Altenkirch hat einen guten Ruf als Hundeflüsterin. Sie versuche immer, den Charakter eines jeden Hundes beim Schnitt zu treffen und selbst das Fell von verfilzten Tieren zu retten, erzählt die Hagenerin. Labradoodle Emmi jedenfalls mag seine Hundefriseurin offensichtlich und sucht immer wieder ihre Nähe.

Abschied vom Leben im Büro

„Die meisten Termine bei Hundefriseure finden im Sechswochen-Takt statt“, erklärt Marion van der Wielen. Die 54-Jährige besitzt in Wenden den Hundesalon Picco-Bello. Bis Weihnachten sei auch bei ihr alles ausgebucht. „Das Geschäft läuft“, sagt sie. Vor 2006 habe sie als Hundefriseurin nebenbei gearbeitet, jetzt sei es ihr „Traumhauptberuf“. „Ich kann davon gut Leben“, fügt sie hinzu. Gelernt habe sie Friseurin, da sei ihr die Umstellung nicht schwer gefallen. „Hunde sind überdies nicht so anstrengend wie Menschen, sie sind berechenbarer.“

Auch Melissa Gregor profitiert vom Boom der Hundesalons. Sie expandiert und eröffnet in Köln einen zweiten Fellgeflüster-Salon. „Es läuft wie geschnitten Brot“, erzählt sie. Sie sei bis März nächsten Jahres ausgebucht. Ihr Personal habe sie von acht auf zwölf Mitarbeiter aufgestockt. „Ich arbeite mehr, als ich möchte“, sagt sie. Viele hätten sich während der Corona-Lockdowns Hunde angeschafft, das erkenne man auch an der steigenden Anzahl der Welpen, die man bei ihr anzumelden versuche. Gelernt habe sie Dienstleistungskaufrau. „Aber ich habe früh erkannt, das ein Leben im Büro nicht meines ist.“

Fehlende Studie

Laut Zentralverband der Zoologischen Fachbetriebe fehlen noch Zahlen, die den Run auf die Hundesalons mit der gestiegenen Nachfrage nach Haustieren in Corona-Zeiten untermauern könnten. „Eine Studie, die belegt, dass 2020/21 mehr Haustiere gekauft wurden, ist noch nicht auf dem Markt“, berichtet Antje Schreiber, aber es gebe aus Handel und Industrie entsprechende Signale: Der Verkauf von Tierzubehör sei „enorm in Pandemiezeiten gestiegen“. Darauf deuteten auch die Preissteigerungen für Hunde im vergangenen Jahr hin.

Arbeiten im Zweischichtbetrieb

Melanie Schmidt, Leiterin der Deutschen Groomer Akademie, dem Bildungsträger für Hundefriseure, die dem Berufsverband der Groomer angegliedert ist, betreibt den Hundesalon „Hundeverliebt“ in Bad Homburg. Die Hessin ist Inhaberin zweier Salons. „Wir arbeiten im Zweischichtbetrieb“, berichtet sie. Sie kennt einen weiteren Grund, für die steigenden Anfragen bei ihren Kolleginnen und Kollegen: „Hunde mit langem Fell sind in Deutschland in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Vor allem Hybridrassen wie Doodle.“ Und viele, die sich während der Lockdowns aus Langeweile einen Welpen angeschafft haben, hätten sich gewundert, dass Hunde überhaupt Fell haben, sagt sie und lacht. Die Frau hat Humor. Sie weist daraufhin, dass es in Deutschland keine einheitliche Ausbildung zum Hundefriseur gibt. „Wir bilden selbst aus.“ Hundefriseure, erzählt sie, seien mitunter sogar Lebensretter. „Wir sind oft die ersten, die beim Schneiden einen Tumor finden.“

Ein Job für Quereinsteiger

Melanie Schmidt weiß, dass es eine beachtliche Anzahl von Quereinsteigern unter den Hundefriseuren gibt. „Viele sind darunter, die mit Mitte 40 aus Führungspositionen, aus der Ellenbogengesellschaft ausgebrochen sind und etwas für ihre Seele tun wollen.“ Der Job sei aber nicht für jeden etwas. Gute Hundefriseure bräuchten viel Ausdauer, Einfühlungsvermögen und jede Menge Hundesachverstand. „Man muss in der Lage sein, Vertrauen zum Tier aufzubauen, Hund für Hund“, sagt Melanie Schmidt. Vom Boom rund um die Hundesalons könne somit nicht jeder profitieren.

>>>> Hintergrund <<<<

Die meistgefragten Hunderassen bei „Deine Tierwelt“ von 2020 bis Oktober 2021:

1. Französische Bulldogge: 109.294 Anfragen (gleicher Zeitraum 2018/2019: 17.125)

2. Chihuahua: 73.627 Anfragen (16.016)

3. Zwergspitz: 58.963 Anfragen (11.123)

4. Labrador: 53.848 Anfragen (10.184)

Preisentwicklung bei Rassehunden (beispielhaft):

– 1482 Euro kostete eine Französische Bulldogge im September 2020, im Januar 2020 waren es noch 1034 Euro

– Chihuahua: 989 Euro (740 Euro)

– Zwergspitz: 1769 Euro (1412 Euro)

– Labrador: 1578 Euro (1214 Euro)