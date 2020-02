Immobilien im Sauerland: So günstig wie nirgends in NRW

Sauerland/Siegerland. So günstig wie im Sauer- und Siegerland kommt man in Nordrhein-Westfalen fast nirgendwo an sein Eigenheim. Das zeigen aktuelle Zahlen.

Trotz des Immobilien-Booms: Sowohl neue als auch gebrauchte Häuser sind im Sauerland und in Siegen-Wittgenstein so günstig wie sonst in fast keiner Region in Nordrhein-Westfalen. Das geht aus aktuellen Zahlen der LBSi, der Makler-Tochter der Landesbausparkasse LBS hervor.

Nimmt man die Werte aller Eigenheime, die die LSBi in Nordrhein-Westfalen vermittelt hat, dann kommt man landesweit auf einen Durchschnittswert von 393.567 Euro, die Käufer für ein neues Eigenheim bezahlen müssen – ein Plus von 14 Prozent, bei gebrauchten Eigenheimen sind es durchschnittlich 261.786 Euro (plus 9 Prozent).

566 vermittelte Immobilien ausgewertet

Im Sauer- und Siegerland fielen die Werte weitaus günstiger aus, wie die Auswertung von 566 vermittelten Wohnungen und Häusern in dem Gebiet durch die LBSi ergibt. Demnach kostet ein neues Eigenheim im Durchschnitt 289.000 Euro – hier ist nur Ostwestfalen-Lippe mit knapp 282.000 Euro noch günstiger. Im Rheinland mit gut 403.000 Euro ist es dagegen am teuersten.

NRW-weit mit Abstand am günstigsten sind im Sauer- und Siegerland dagegen gebrauchte Eigenheime: 188.103 Euro mussten Käufer nach der LBSi-Erhebung im vergangenen Jahr dafür im Schnitt zahlen (+ 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) – und damit rund 70.000 Euro weniger als im Landesschnitt. Auch hier ist das Rheinland mit 340.000 Euro Spitzenreiter. „Das Sauer- und Siegerland gehört damit zu den preisstabilsten Regionen in Nordrhein-Westfalen“, so Roand Hustert, LBSi-Geschäftsführer.

So sieht die Rangfolge (von günstig nach teuer) bei Gebraucht-Eigenheimen in NRW aus:

1. Sauer-Siegerland: 188.103 Euro (+ 7 %)

2. Ostwestfalen-Lippe: 214.495 Euro (+12 %)

3. Münsterland: 229.129 Euro (+6 %)

4. Aachen/Eifel: 242.595 Euro

5. Ruhrgebiet: 263.132 Euro (+10 %)

6. Bergisches Land: 267.057 Euro (+2%)

7. Niederrhein: 292.983 Euro (+8 %)

8. Rheinland: 340.299 Euro (+ 7%)

So sieht die Rangfolge (von günstig nach teuer) bei neuen Eigenheimen in NRW aus: