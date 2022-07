Iserlohn: Waldbrand am Hegenscheid nach Tagen gelöscht

Die Feuerwehr leitete den Einsatz von einer mobilen Leitstelle am Hegenscheider Weg in Altena aus. Fotos: Polizei MK

Waldbrand am Hegenscheid am Mittwoch, 20. Juli 2022.

Iserlohn/Altena. Der Waldbrand am Hegenscheid zwischen Iserlohn und Altena ist gelöscht. Die Feuerwehr hat mit Abbauarbeiten an der Einsatzstelle begonnen.

Die Feuerwehr Iserlohn hat am Freitagmorgen Entwarnung gegeben. Der Waldbrand am Hegenscheid zwischen Iserlohn und Altena ist gelöscht. Die Abbau- und Rückbauarbeiten an der Einsatzstelle haben begonnen, so dass laut Feuerwehr-Pressesprecher Frank Brenscheidt in Kürze „Feuer aus“ gemeldet werden kann.

Mehrere Straße waren rund um die Einsatzstelle gesperrt

Die Grüner Talstraße war ab der ehemaligen Waldgaststätte Dannenhöfer in Richtung Kesbern gesperrt, und ist nun auch wieder befahrbar. Auch die Straßen über die Höhenlage zwischen dem Flugplatz Altena-Hegenscheid und der Ortschaft Wixberg waren gesperrt, um den Lösch- und Rettungskräften eine freie Zufahrt zu ermöglichen.

Konkrete Erkenntnisse zur Brandursache gibt es noch nicht. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Eine fahrlässige Brandstiftung ist nach Polizeiangaben nicht auszuschließen.

Von den in NRW angekündigten Gewittern mit Starkregen kam im Waldbrandgebiet laut Feuerwehr nur wenig an. „Bei uns nieselt es noch, im Einsatzgebiet dagegen nicht. Die Böden sind vielleicht zwei Zentimeter nass, darunter ist es trocken“, erklärte der Sprecher am frühen Morgen. Während die Wiesenflächen nachts deutlich abkühlen konnten, sei der Boden unter dem dichten Mischwald weiterhin sehr heiß.

Polizeihubschrauber standen auf Abruf

Die Hubschrauber der Polizei, die die Löscharbeiten am Mittwoch bis Einbruch der Dunkelheit mit großen Wassertanks unterstützt hatten, standen auch danach auf Abruf und waren zu ersten Erkundungsflügen gestartet. Auch per Drohne wurde die Fläche überwacht.

Die Unterstützung war insofern nötig, da die mindestens zehn Hektar große Fläche am Hegenscheid unwegsam ist, ein Steilhang erschwerte die Brandbekämpfung zusätzlich. Rund 250 Einsatzkräfte aus dem gesamten Kreisgebiet waren in den Abend- und Nachtstunden im Einsatz.

Feuerwehrleute aus dem gesamten Märkischen Kreis sind zum Waldbrand am Hegenscheid ausgerückt. Foto: Carsten Menzel / IKZ

Die Flammen, die gegen 14.40 Uhr entdeckt wurden, arbeiteten sich am Mittwochnachmittag von der Altenaer Seite aus in Richtung Flugplatz vor, so dass am Nachmittag auch die Feuerwehr Iserlohn Stadtalarm ausgelöst hatte, wie die Einsatzzentrale mitteilte.

In der Spitze waren mehr als 450 Rettungskräfte von Feuerwehr, DRK, THW und Polizei aus dem gesamten Kreisgebiet und darüber hinaus im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. Betroffen ist eine Fläche von mindestens zehn Hektar, das entspricht etwa 14 Fußballfeldern.

Bauernhöfe und Flugplatz-Hangar geräumt

Neben einer starken Rauchentwicklung waren in dem Waldstück vereinzelt auch offene Flammen zu beobachten. Das Feuer hatte nach Auskunft der Feuerwehr vor Ort mehrere Wege und Straßen übersprungen und kam den Bauernhöfen gefährlich nah, die rund um den Flugplatz liegen und vorsorglich evakuiert wurden. 30 Bewohner waren betroffen. Landwirte hatten auch ihre Tiere in Sicherheit gebracht. Auf Anraten der Feuerwehr räumte der Luftsportverein Hegenscheid zudem seinen Hangar.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Iserlohn konzentrierten sich darauf, die unweit des Waldes gelegenen Gebäude zu sichern. Dafür wurde eine Riegelstellung aus etwa zehn C-Rohren errichtet, die bei Bedarf durch einen 10.000 Liter fassenden Wasserwerfer der Bereitschaftspolizei aus Bochum unterstützt werden kann.

Die Sorge, dass ein Gewitter stärkere Winde hervorrufen und damit die Flammen anfachen könnte, bestätigte sich indes nicht.

Mehrere Polizei-Hubschrauber im Einsatz

Die Polizei beobachtete die Entwicklung des Brandes zudem mit einem Hubschrauber aus der Luft. Zwei weitere Polizeihubschrauber nahmen bis zum Einbruch der Dunkelheit Wasser aus der Lenne sowie aus einem Reservoir auf Iserlohner Seite auf, um das Feuer an dem schlecht erreichbaren Steilhang zu löschen.

Die Polizei unterstützt die Löscharbeiten im Waldgebiet zwischen Iserlohn und Altena mit Hubschraubern. Foto: Carsten Menzel / IKZ

Auch aus einem Hochbehälter unweit des Hegenscheids und per Pendelverkehr aus dem Grüner Tal wurde eine ausreichende Löschwasser-Versorgung sichergestellt. Zudem hatte der Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer Wassertanks zur Verfügung gestellt. Aus Olpe war der Wasserförderzug im Einsatz, um die Wasserversorgung weiter zu stabilisieren.

Im Einsatz waren neben den Feuerwehren aus Altena und Iserlohn unter anderem auch Kräfte aus Hemer (Löschgruppen Landhausen und Becke), Balve und Plettenberg. Weitere Kräfte der Polizei aus umliegenden Städten und Kreisen übernahmen Absperrungsmaßnahmen und Lotsendienste.

Über die App NINA haben die Behörden eine Warnung vor Rauchgasen für Altena, aber auch für umliegende Städte wie Iserlohn und Hemer veröffentlicht.

Erst am Dienstag hatte es im Iserlohner Norden in der Nähe von Refflingsen einen Waldbrand gegeben, der offenbar durch einen Campingkocher ausgelöst wurde.

