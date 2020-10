Iserlohner Mediziner: Kinder sind nicht Treiber der Pandemie

Nur kurz nach dem Gespräch mit Kindermediziner Dr. Franz-Josef Knust am Mittwoch hatte sich ein „Aufreger“ für ihn wohl schon von allein erledigt. Er hatte nämlich im Gespräch mit der Heimatzeitung gar kein Verständnis dafür, dass zum Beispiel in der Iserlohner Fußgängerzone nicht schon längst eine grundsätzliche Maskenpflicht herrschen würde. Dass das nur Stunden später per Verwaltungsbeschluss nach Grenzwert-Überschreitung so kommen würde, wird ihn im Nachhinein wohl mit Befriedigung erfüllt haben. Dr. Knust war langjähriger Leiter der Bethanien-Kinder-Klinik, ein weit über die Grenzen Iserlohns hinaus bekannter und geschätzter Kindermedizin-Experte. Nach seinem Ausscheiden aus dem Klinikdienst hatte er auch noch Jugendliche in der Drüpplingser Jugend-Strafanstalt mit Sachverstand begleitet. Und auch im heutigen tatsächlichen „Ruhestand“ treibt ihn das Thema der Corona-Pandemie natürlich um. Täglich führt er über Zahlen und aktuelle Entwicklungen Buch, beobachtet und analysiert für sich die Gründe von Veränderungen und Entwicklungen.

Herr Dr. Knust, was sagen Sie als Mediziner und natürlich auch erfahrener Kindermediziner zu den steigenden Infektionszahlen?

Da schaue ich mit ganz großer Sorge drauf. Ich glaube nicht, dass die Zahlen, die wir jetzt haben, das wahre Bild zeigen, sondern dass das nur die Spitze des berühmten Eisbergs ist.

Kann man sagen, welche Rolle Kinder für den Verlauf der Pandemie spielen?

Soweit man das bei aller Vorsicht bei den vorliegenden Erkenntnissen sagen kann: Kleinkinder und Schulkinder werden zwar häufig infiziert, haben aber Gott sei Dank das große Los gezogen, dass sie aufgrund ihrer gesamten Immunsituation des gesamten Systems in der Regel so gut wie nie richtig krank werden. Sie bekommen vielleicht leichten Schnupfen – und das war es dann. Theoretisch können die Kinder allerdings auch Erwachsene und Ältere anstecken. Deswegen hat man am Anfang ja auch gesagt, man solle die Kinder von Opa und Oma fernhalten, damit Oma und Opa nicht krank werden. Aber so einfach kann man das wohl inzwischen nicht mehr sehen. Der Satz „Macht die Kitas zu, dann sind die anderen gerettet“ ist da wohl zu einfach gedacht. Kinder sind nicht die Treiber der Pandemie.

In den Schulen soll jetzt alle 20 Minuten gelüftet werden. Was halten Sie davon?

Rein theoretisch gesehen ist das natürlich zu begrüßen, aber jetzt kommt das große „Aber“: Bei den Schulen und Klassen, die ich in Iserlohn und Umkreis kenne, ist das ja meist gar nicht richtig möglich. Was nützt es, wenn zwar alle Fenster aufgemacht werden, die Türen zum Flur aber geschlossen bleiben oder auf den Fluren keine Fenster geöffnet werden können, damit ein richtiger Durchzug entstehen kann? Ob man das tatsächlich alle 20 Minuten machen muss und sollte, hängt natürlich davon ab, wie intensiv gelüftet werden kann. Wie groß die Fenster sind, die man tatsächlich öffnen kann.

Müssen diese Lüftungs- und Hygie­ne-Konzepte auch für die Lehrerzimmer gelten? Bis hin zu Plexiglas-Schutz an den Lehrerpulten? Kollegen von Ihnen behaupten in Interviews sogar, dass die Lehrerzimmer in Bezug auf das Ansteckungsrisiko die gefährlichsten Orte der ganzen Schule seien.

Auch da ist das natürlich sinnvoll. Aber das Lüften kann ja auch nur Teil des Konzeptes sein. Es müssen auch überall Desinfektions-Spender stehen. Das ist eine sinnvolle Maßnahme, die zumindest das Risiko einer Ansteckung vermindern kann. Man muss in diesem Herbst alles dafür tun, um das Risiko zu senken.

Eltern befürchten, dass sich ihre Kinder durch das ständige Lüften erst recht erkälten. Was ist Ihre Meinung dazu?

Nun sollten die Kinder beim Lüften nicht gerade im Zug sitzen. Aber andererseits sind die Kinder außerhalb des Klassenraums ja auch dem Luftzug ausgesetzt. Und im ungünstigsten Fall werden Kinder vielleicht auch nur eine Erkältung davontragen. Oder vielleicht auch mal einen steifen Hals. Aber mit dem potenziellen Virus, was in der Klasse herumschwirren könnte, stecken sie sich dann nicht so schnell an.

Was halten Sie von einer generellen Maskenpflicht im Unterricht?

Das wäre das Beste, was es geben könnte. Im Idealfall sollten selbst die Kleinsten schon zu Hause mal angehalten werden, eine Maske zu tragen, damit sie verstehen, was das ist und was da passiert, dass sie merken, dass man damit immer noch ziemlich gut atmen kann. Natürlich hat die Maske das Problem, dass ich mich sowohl verbal als auch mit der Mimik nicht so gut verständigen kann, aber das gilt ja für alle Bereiche des täglichen Lebens.

Noch einmal zum Verständnis: Wer ist in Sachen Ansteckung für wen gefährlicher, die Lehrer für die Schüler oder die Schüler für die Lehrer?

Eine schwierige Frage: Je jünger die Kinder sind, desto ungefährlicher scheinen sie im Moment zu sein. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass sie vermutlich beim Husten oder Reden noch nicht so viele Viren herausstoßen können. In den weiterführenden Schulen steigt das Risiko für die Lehrerschaft wohl deutlicher, denn da sind ja auch schon junge Erwachsene unterwegs.

Es wird jetzt für viele Eltern nicht leicht sein, zwischen Schnupfen, einem grippalen Infekt, einer Grippe oder eben Corona zu unterscheiden. Bei welchen Symptomen sollten Eltern mit ihrem Kind zum Arzt gehen?

Wenn ein Husten oder ein Schnupfen nach ein oder zwei Tagen wieder stabil ist, muss man nicht zum Onkel Doktor gehen. Wenn die Kinder tatsächlich Fieber über 38,5 Grad haben, dann sollte zumindest der Haus-Kinderarzt informiert werden. Sollten die tatsächliche Anzeichen einer Corona-Infektion, also nicht mehr riechen oder schmecken zu können oder auch tatsächlich ein Lungeninfekt, dazu kommen, dann merken die Eltern das auch. Leichter Schnupfen und Kopfschmerzen gehen eher in Richtung eines banalen Infektes.

Muss jedes Mal auch auf Corona getestet werden?

Um Gottes willen „nein“. Das gilt ja eigentlich auch für uns Erwachsene. Wenn ich weiß, dass ich gestern an der zugigen und nassen Hausecke gestanden und mit dem Nachbarn geredet habe, dann habe ich mir wahrscheinlich auch eine einfache Erkältung gefangen.

Sollten Kinder in diesem Jahr auch gegen die klassische Grippe geimpft werden?

Wenn die Kinder eine schwerwiegende chronische Erkrankung haben, zum Beispiel Asthmatiker sind, dann sollte man sie sicherlich dagegen impfen, da dann ja der gesamte Immunbereich deutlich geschwächt sein kann.

Aus Sicht des Kinderarztes: Ist es von entscheidender Bedeutung, dass eine zweite Schulschließung um jeden Preis verhindert wird? Um damit auch unterschiedliche, sagen wir mal „Kollateralschäden“ beim Kindeswohl zu verhindern? Ich denke da an Bewegungsmangel mit Gewichtsproblemen als Folge oder überdurchschnittlicher Medienkonsum.

Kinder und Jugendliche in der Entwicklungsphase, also etwa bis 17 Jahre, brauchen einfach Kommunikationskontakte, die über Skype und sonstige Angebote hinausgehen. Dazu wäre zumindest ein zur Not verkürzter Schulbesuch hilfreich. Bei Medienkonsum kommt hinzu, dass die jüngeren Kinder unter Umständen plötzlich Zugang zu den zusätzlichen Möglichkeiten des Rechners der Eltern bekommen.

Ihre Prognose: Werden die Kinder, Eltern und Großeltern ein gemeinsames Weihnachtsfest feiern können?

Wenn Sie mich das Mitte November noch einmal fragen, kann ich Ihnen wahrscheinlich ein bessere Antwort geben. Zur Zeit habe ich die Befürchtung, dass das nicht geht.