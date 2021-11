Jetzt abstimmen: Soll 2-G-Regelung in NRW eingeführt werden?

Hagen. Die Forderung nach einer weitgehenden 2G-Regelung im öffentlichen Leben in NRW wird lauter. Was halten Sie davon? Stimmen Sie ab.

SPD und Grüne in NRW wollen flächendeckend die 2G-Regel (geimpft oder genesen) für Veranstaltungen und die Gastronomie einführen. Nun sind die Parteien in NRW in der Opposition, durchsetzen können sie das nicht. Am Montag meldete sich aber auch der Chef der der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, Frank Bergmann, zu Wort: „Schauen wir auf die aktuelle Entwicklung, halte ich es dringend für geboten, sich nun zeitnah Länder wie Österreich als Vorbild zu nehmen und eine flächendeckende 2G-Regelung sowie eine verbindliche 3G-Regel am Arbeitsplatz einzuführen.“

Aber was sagen die Bürgerinnen und Bürger? Ist es tatsächlich sinnvoll, dass in weiten Teilen des öffentlichen Lebens Abschied genommen wird von 3G (geimpft, genesen oder getestet) und 2G (geimpft oder genesen) zum Standard wird? Wir sind an Ihrer Meinung interessiert. Hier können Sie abstimmen:

