Foto: Michael May / IKZ

Joschka Fischer auf dem Campus-Symposium in Iserlohn.

Campus Symposium Joschka Fischer mit eindringlichem Klima-Appell in Iserlohn

Iserlohn. Campus-Symposium: Joschka Fischer wirbt fast flehend um mehr Verantwortungsbereitschaft beim Klimaschutz. Wie Weltpolitik zu Südwestfalen passt.

Ihre Wege kreuzten sich am Donnerstag leider nicht direkt, aber thematisch kamen sich beide ziemlich nah. Gleich zwei ehemalige Bundesaußenminister präsentierten am ersten Tag des Wirtschaftsforums Campus-Symposium in Iserlohn ihre Sicht der politischen Weltlage: Sigmar Gabriel (SPD) und Joschka Fischer (Grüne). Obwohl das Treffen mit rund 500 Gästen unter strengen 2Gplus-Regeln (nur Geimpfte und Genesene mit aktuellen Negativ-Test) abgehalten wurde, sagte Gabriel seine persönliche Teilnahme kurzfristig ab und ließ sich per Videoübertragung zuschalten.

Joschka Fischer schlenderte dagegen höchstselbst gut gelaunt durch die eigens aufgebaute Zeltstadt in Iserlohn am Seilersee, die nun seit 2005 schon das elfte Mal der Schauplatz des Campus Symposiums ist. Das wird immer von Studierenden der ISM, der „International School of Management“ (früher Bits) organisiert und hatte schon Größen wie den früheren US-Präsidenten Bill Clinton zu Gast.

Die große Rolle Chinas

„Ich verstehe nicht ganz, warum sich Menschen in Wahlnächten freuen, wenn sie gewonnen haben. Denn die Last der Verantwortung ist enorm“, sagte Fischer. Er meinte damit weniger die aktuellen Koalitionsverhandlungen in Berlin, sondern die globale Herausforderung Klimawandel. „Die Lage ist dramatisch. Es geht um unser Überleben auf diesem Planeten. Dem Planeten selbst ist das egal. Uns darf es nicht egal sein“, sagte er fast flehend.

Die Frage der Verantwortung stelle sich jedem Einzelnen, aber auch der Gesellschaft als Ganzes. Es bringe nichts, mit dem Finger auf andere zu zeigen, betonte Fischer. Da kam im dunklen Zelt ein bisschen Weltuntergangsstimmung auf; er zähle sich aber zu den Optimisten, sagte der Grüne. Denn: „Verantwortungsübernahme ist eine große Chance zur Zukunftsgestaltung. Wir können es noch schaffen.“

Campus Symposium 2021: Zarifa Ghafari mit Joschka Fischer. Foto: Michael May / IKZ

Den Ball nahm Sigmar Gabriel auf, ohne Fischer direkt treffen zu können. Ohne China werde das nicht gehen, sagte er im Gespräch mit Martin Korte, Politikchef dieser Zeitung. Das gigantische aufstrebende Land fühle sich jedoch vom Westen missverstanden und versuche nun, die Weltordnung nach seinen Wünschen zu gestalten. Das Misstrauen der Chinesen sei nachvollziehbar, schließlich sei auch ihr Land Jahrhunderte von den Kolonialmächten unterdrückt worden. Um im globalen Wettrennen nicht den Anschluss zu verlieren, müssten Europa und die USA sich stärker verbünden, forderte Gabriel.

Eine ganz andere Perspektive des Weltgeschehens vermittelte Zarifa Ghafari, musste sie doch in Afghanistan um ihr Leben fürchten, weil die USA nach 20 Jahren Krieg das Land verlassen haben. Ghafari war eine der jüngsten Bürgermeisterinnen in Afghanistan, musste vor den Taliban fliehen. „Ich bin nicht verantwortlich für die Entscheidungen, aber ich muss den Preis zahlen“, sagte sie. Und dabei gehe es nicht um Geld, sondern um Blut.

Andere Mächte dürften ihr Land nicht mehr als Werkzeug benutzen, um ihre eigenen, egoistischen Ziele durchsetzen zu wollen, forderte die 29-Jährige. Sie sei hier, um ihrem Volk zu helfen, um der Mutter zu helfen, die ihre Tochter für 1000 Dollar verkaufen müsse. Sie klagte jene an, die über Krieg und Frieden entschieden, aber in ihren großen Büros säßen, ein dickes Bankkonto hätten und abends zu ihrer Familie nach Hause gingen. „Es geht hier doch um Menschlichkeit.“

Südwestfalen wichtig für Dortmund

Global denken, lokal handeln, also ab von China und Afghanistan nach Südwestfalen: Wie sinnvoll es ist, dass die Großstadt Dortmund mit Südwestfalen wirtschaftlich intensiver zusammenarbeitet? Das diskutierten der Arnsberger Regierungspräsident Hans-Josef Vogel, Ludger van Bebber, Geschäftsführer des Dortmunder Flughafens, Marie Ting von der Südwestfalen-Agentur, Martin Skiba, IT-Unternehmer aus Balve, und der CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Kerkhoff, der für Generalsekretär Paul Ziemiak einsprang. Ergebnis: sehr wichtig. Derzeit werde in einer Studie ermittelt, in welchen Bereichen Entscheider aus beiden Regionen noch mehr Möglichkeiten der Kooperation sehen, erläuterte Marie Ting. Martin Skiba machte deutlich, wie wichtig die Zusammenarbeit eines kleinen Unternehmens aus dem Sauerland mit der Universität Dortmund sei, um neue Mitarbeiter zu gewinnen und Märkte zu erschließen.

