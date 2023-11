Judotrainer verurteilt: Kindesmissbrauch in über 600 Fällen

Hagen Im Judo-Club in Altena soll sich der 34-Jährige jahrelang an Kindern vergangen haben. Er wird zu fast zehn Jahren Gefängnis verurteilt.

Wegen Kindesmissbrauchs in über 600 Fällen hat das Landgericht Hagen einen 34-jährigen Judotrainer zu fast zehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Der Mann habe sich in 519 Fällen des Missbrauchs an Kindern schuldig gemacht hat, in 139 Fällen handele es sich der Agenturmeldung zufolge um schweren sexuellen Kindesmissbrauch.

Auch der Missbrauch an Jugendlichen in 27 Fällen wurde dem 34-Jähren zur Last gelegt, ebenso wie das Erstellen von kinderpornografischen Schriften in sieben Fällen, wie Sprecherin Désirée Kuhn-Pfeil vom Landgericht Hagen mitteilt. Das Gericht verurteilte den Angeklagten in der Verhandlung am Montag (7. November) zu neun Jahren und acht Monaten Gefängnisstrafe. „Der Angeklagte hat die Taten gestanden“, bestätigt Désirée Kuhl-Pfeil.

Über einen Zeitraum von 20 Jahren zwischen 2003 und 2023 soll der Mann laut der Anklage immer wieder Kinder und Jugendliche missbraucht haben. Zu Beginn habe es sich bei den Opfern des damals selbst noch Minderjährigen um Jungen aus der Nachbarschaft gehandelt, erklärt die Gerichtssprecherin. Später habe der Angeklagte über seine Tätigkeit als Trainer für Kinder und Jugendliche Kontakt zu 23 Jungen aufgenommen, die er zum Teil privat kontaktiert und deren Vertrauen er ausgenutzt haben soll. Die Übergriffe hätten demnach sowohl in den Trainingsräumen und Umkleiden des Judo-Clubs in Altena als auch in der Wohnung des Angeklagten in Nachrodt-Wiblingwerde im Märkischen Kreis stattgefunden.

