Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klimaneutral heißt nicht CO2-frei

Falls Europa es im Jahr 2050 tatsächlich geschafft haben sollte, der erste klimaneutrale Kontinent zu sein, heißt das nicht, dass in der EU dann kein Kohlendioxid mehr ausgestoßen wird. Klimaneutralität bedeutet vielmehr, dass nicht mehr CO 2 ausgestoßen als kompensiert oder gebunden wird. Denn selbstverständlich wird es immer CO 2 -relevante Prozesse geben. Bei der Kompensation spielt übrigens der Wald eine große Rolle, da Holz sehr viel Kohlendioxid binden kann. Gut für Südwestfalen...