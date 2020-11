Ko-Dorf in altem Sägewerk soll kreative Städter anlocken

Wenn Frederik Fischer ketzerisch gefragt wird, ob hinter seinem Vorhaben nicht doch eine arg romantische Idee von Idylle und Arbeit steht, ist er nicht aus der Reserve zu locken. „In der Corona-Pandemie“, sagt der Berliner, „ist deutlich geworden, dass viele Berufstätige ortsunabhängig arbeiten können. Zum Beispiel daheim mit dem Laptop.“

Sehnsucht nach Ruhe

Und dass es eine zunehmende Sehnsucht nach Ruhe auf dem Land gebe: „Sind die Menschen wegen ihres Arbeitsplatzes zuvor in die Stadt gezogen, vollziehen sie gerade eine Kehrtwendung.“

Zum Beispiel nach Erndtebrück. In der 7500-Einwohner-Gemeinde im Wittgensteiner Land plant Fischer ein sogenanntes Ko-Dorf, ein 1,8-Hektar-Grundstück auf dem Gelände eines ehemaligen Sägewerks mit 21 kleinen Häusern zur Eigennutzung (zwischen 36 und 64 qm groß), großzügigen Gemeinschaftsräumen, Hofladen und Café sowie einem Büro zum Austausch mit anderen Kreativen (Coworking Space). „Neues Leben und Arbeiten auf dem Land“, ist der Arbeitstitel des ehrgeizigen Projekts, das auf einem Genossenschafts-Modell basiert.

Zwei Ko-Dörfer in Deutschland in der konkreten Planung

Projektplaner Frederik Fischer ist von Erndtebrück angetan. Foto: privat

Erndtebrück ist bislang neben Wiesenburg in Brandenburg der einzige Ort in Deutschland mit konkreten Planungen für ein Ko-Dorf. „Realistisch ist ein Einzug in drei Jahren“, so Fischer.

Wer Ko-Dorf hört, ist schnell beim Kuhdorf. Natürlich sei man beim Namen des Projekts spielerisch und ironisch mit dem Begriff Kuhdorf umgegangen, gesteht Fischer ein. Das Kind muss schließlich einen plakativen Namen haben. „Das Ko-Dorf-Konzept ist ein Gegenentwurf zur klassischen Einfamilienhaus-Siedlung“, sagt der Berliner. Es sei „dicht und bunt“, aber kein Feriendorf. Fischer: „Es geht um ein gemeinsames Wohnen und Arbeiten mit der ständigen Möglichkeit zum Rückzug. Wenn man so will, lebt hier die alte Idee der Dorfgemeinschaft wieder auf.“

Neue Arbeitsformen im Digital-Zeitalter

Man trage der Tatsache Rechnung, so Fischer weiter, dass sich im Digital-Zeitalter neue Arbeitsformen gebildet hätten. Coworking beispielsweise. Dabei teilen sich Digitalarbeiter, Gründer, aber auch sonstige Beschäftigte („sie müssen nicht zwangsläufig aus der IT-Branche sein“) ein Büro - den Coworking Space -, können sich mit anderen austauschen und auch gemeinsame Projekte voranbringen.

Man reagiere ebenso darauf, dass „in der Vergangenheit bei vielen Arbeitgebern und Stadtplanern eine falsche Vorstellung vorgeherrscht habe, wie die Menschen leben und wohnen wollen“. Aus diesem Grund habe man über Jahrzehnte wenig Innovation in der Wohnungsfrage erlebt. „Erst jetzt, wo sich die Arbeitswelt rapide verändert, darf man freier in der Wohnortwahl werden. Der ländliche Raum wird davon profitieren.“

Kontakt über die Südwestfalen-Agentur

„Ich habe mich in die Region total verliebt“, schwärmt der Großstädter Fischer, der über die Südwestfalen-Agentur auf Sauer- und Siegerland und eben Wittgenstein aufmerksam wurde. „Dass wir in Südwestfalen ein Ko-Dorf errichten wollen, kommt nicht von ungefähr. Es ist eine innovative Region mit vielen Hidden Champions, einer tollen Natur und sehr aufgeschlossenen Menschen.“

Erndtebrück sei geradezu prädestiniert als Standort: „Wir schauen nach Grundstücken mit Bestandsbebauung, die wir zu neuem Leben erwecken wollen“, sagt Fischer. Wie eben das ehemalige Sägewerk: „Wir wollen keine sterilen Anlagen, wie sie gerade neugebaute Einfamilienhaus-Siedlungen sind.“

„Innenstädte lernen aus Fehlern der Vergangenheit“

Durch die Digitalisierung, so ergänzt er, sei gerade viel im Umbruch. Die Arbeitswelt erfinde sich neu. Und mehr und mehr Kommunen lernten aus den Fehlern der Vergangenheit: „Sie haben gemerkt, dass Innenstädte veröden, wenn man Neubausiedlung um Neubausiedlung am Ortsrand plant. Sie sind offen für neue Projekte.“

Das gelte für Erndtebrück in besonderem Maße. Die Lage des geplanten Areals sei ideal, sagt Fischer. So ist der Bahnhof fußläufig erreichbar – schließlich ist Fischer zufolge die Zielgruppe eher nicht mit dem Auto unterwegs. Ein Plus sei auch die Insellage: „Das gesamte Grundstück ist umschlossen von einem Bachlauf. Betritt man das Grundstück über die Brücke, schaut man auf der einen Seite in eine wellige, unbebaute Landschaft – man kann den Blick wunderbar in die Natur schweifen lassen.“

Bürgermeister hat sich für das Projekt stark gemacht

Im Rücken befänden sich aber andererseits direkt das Rathaus und Einkaufsmöglichkeiten: „Wir wollen kein Ufo ohne Kontakt zum Ort sein, wir wollen im Dorfleben integriert sein.“ Und, so ergänzt Fischer: Der engagierte Bürgermeister hat auch eine wichtige Rolle gespielt, dass ein Ko-Dorf nach Erndtebrück kommt.

Die Pläne für die Häuser in Erntdebrück existieren bereits. Hier sollen die künftigen Bewohner auf Flächen zwischen 36 und 64 Quadratmeter leben und gleich nebenan auch arbeiten können. Foto: AGMM / Architekten&Stadtplaner

Der Angesprochene gibt die Blumen gerne zurück und lobt das Konzept: „Auf dem Gelände eines ehemaligen Sägewerks, also einem historischen Arbeitsort, einen Arbeitsort der Zukunft zu errichten, an dem Berufstätigkeit und Wohnen miteinander verknüpft sind - das ist schon beeindruckend“, sagt Bürgermeister Henning Gronau.

Info-Veranstaltung mit 160 Besuchern

Ihn freut besonders, dass das alte Sägewerk als Gemeinschafts- und Kommunikationsraum erhalten bleiben soll. Dass das Projekt den Nerv der arbeitenden Bevölkerung trifft, habe eine Info-Veranstaltung im vergangenen August gezeigt. „Es waren 160 Leute da, die aus den unterschiedlichsten Himmelsrichtungen angereist waren.“

Gronau zufolge bietet sich für Erndtebrück nicht nur die Chance, sich als moderner und attraktiver Wohnort zu präsentieren. Auch in Zeiten des demografischen Wandels, wo sich die Verantwortlichen in Städten und Gemeinden die Köpfe zerbrechen, wie sie dem Bevölkerungsrückgang begegnen können, locke man Städter an, „die sich nach Ruhe, Natur und einer kreativen Arbeitsumgebung sehnen“.

Weitere Gespräche in Südwestfalen

Frederik Fischer kann sich gut vorstellen, dass Erndtebrück nicht das einzige Ko-Dorf in Südwestfalen bleiben wird. So nehme die Stadt Altena bereits an dem verwandten Projekt „Summer of Pioneers“ teil, bei dem 20 überwiegend junge Menschen für ein halbes Jahr zusammenwohnen und -arbeiten und unter anderem ein Nachnutzungskonzept für die Schwarzenstein-Brache entwickeln. „Wir sind mit weiteren Kommunen in Südwestfalen im Gespräch.“

Fischer ist ein kommunikativer Mensch, für den die Ko-Dorf-Idee vom bezahlbaren Wohn- und Arbeitsraum mehr als nur ein berufliches Projekt ist. Mit seiner Familie will er eines Tages auch an einem solchen Gemeinschaftsort leben. „Ich bin aus eigenem Bedarf auf die Idee der Ko-Dörfer gekommen“, sagt er. Vor fünf Jahren habe er beschlossen, nicht in der Stadt alt werden zu wollen. „Aber ich bin im Berliner Umland auf keine Wohnform gestoßen, die mir zugesagt hat.“

Inspiriert in einer Ferienhaussiedlung in den Niederlanden

Also hat er die Sache selbst in die Hand genommen. Ein wenig inspiriert wurde er in einer Ferienhaussiedlung in den Niederlanden, in der seine Schwägerin ihre Hochzeit feierte: „Man konnte seine Privatsphäre bewahren, aber auch mit wenigen Schritten andere Hochzeitsgäste treffen und gemeinsam etwas unternehmen.“ Was allerdings zum dauerhaften Wohnglück gefehlt habe, sei eine zeitgemäße Infrastruktur wie ein Hofladen, ein Coworking Space, Gastronomie, etc. gewesen. „Es war letztendlich eben doch nur ein Feriendorf.“

>> HINTERGRUND: Als Berater für Unternehmen und Kommunen tätig