Konzerthaus Dortmund: Konzertsäle sind keine Infektionsorte

Ein künstlicher Besucher emittiert im Konzerthaus Dortmund Aerosole und CO2. Forscher des Fraunhofer-Instituts messen die Aerosolverteilung in der Raumluft

Dortmund. Wie verbreiten sich Aerosole im Besucherraum? Antwort gibt erstmals eine Studie. Das Konzerthaus Dortmund hat sie in Auftrag gegeben.

Konzerthäuser und Theater sind unter bestimmten Lüftungsbedingungen keine Infektionsorte. So lautet das Ergebnis einer Studie des Fraunhofer-Instituts, die das Konzerthaus Dortmund in Auftrag gegeben hat. „Die Auswertungen der experimentellen Untersuchungen zeigen, dass insbesondere im Saal unter den gegebenen Bedingungen die Gefahr der Übertragung von Infektionen durch Aerosolübertragung nahezu ausgeschlossen werden kann“, heißt es in der Zusammenfassung der Resultate, die gestern vorgestellt wurden.

Es handelt sich um die erste veröffentlichte Studie, die das Ziel verfolgt, experimentelle Daten zur Beurteilung einer möglichen Corona-Ansteckungsgefahr bei Besuchen von Konzerthäusern zu gewinnen. „Mit der Studie können neben konkreten Ergebnissen für einen Besuch im Konzerthaus Dortmund auch Aussagen für andere Konzerthäuser oder Theater ähnlicher Größenordnung getroffen werden“, so Dr. Raphael von Hoensbroech, der Intendant des Konzerthauses Dortmund.

Künstlicher Besucher

Die Forscher um Prof. Dr. Wolfgang Schade vom Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut haben einen künstlichen Besucher konstruiert, eine Schaufensterpuppe mit aufgebohrtem Kopf. Mund und Nase des Olaf getauften Probanden wurden mit Schläuchen versehen, aus denen Aerosole und CO2 strömten. „Wir haben Olaf in verschiedenen Positionen im Zuschauerraum platziert und die Ausbreitung der Aerosole gemessen“, schildert Schade. „Wir haben auch versucht, Korrelationen zwischen CO2 und Aerosolen zu messen. Wo erhöhte Mengen von CO2 auftreten, gibt es auch erhöhte Mengen von Aerosolen. Es ging darum, Vermutungen, die man hatte, wissenschaftlich zu fundieren. Wir wollten nachweisen, ob Lüftungsanlagen eine so große Bedeutung haben wie vermutet.“

Frischluft ist ein wichtiger Faktor

Der Saal des Konzerthauses Dortmund verfügt über eine Frischluftanlage. Die Luft strömt unter den Sitzen aus, steigt mit der Thermik auf und wird unter dem Dach wieder abgesaugt. Alle 20 Minuten erfolgt ein kompletter Luftaustausch. „Die Versorgung eines Raumes mit Frischluft ist ein wichtiger Parameter beim Infektionsgeschehen“, so Schade. „Von den Infektiologen gibt es die Aussage, dass es eine Wechselwirkungszeit von 15 Minuten in einem geschlossenen Raum braucht, um sich überhaupt zu infizieren. Die Ergebnisse unserer Studie haben belegt, dass nahezu keine Infektionsgefahr im Konzertsaal unter diesen Bedingungen besteht.“

Die Forscher kommen daher zu der Empfehlung, dass es mit Maske und Frischluftzufuhr praktisch keine Beeinflussung durch Prüfaerosole auf allen Nachbarplätzen des emittierenden Probanden gibt. Ohne Maske sollte man jeweils den direkten Vorderplatz freihalten. Eine Schachbrettbesetzung des Saales ohne Maske nach Einnahme des Sitzplatzes sei in jedem Fall zu empfehlen. Auf den Gängen, in den Foyers und im Pausenbereich sei das Tragen von Masken grundsätzlich notwendig, da hier die Lüftung anders arbeitet und enge Kontakte nicht auszuschließen seien.

Nicht wieder mit 100 Leuten im Saal

„Ich bin nicht überrascht, aber wir sind ergebnisoffen vorgegangen“, kommentiert Raphael von Hoensbroech das Experiment. „Es geht darum, dass wir der Politik mit der Studie wissenschaftliche Entscheidungsgrundlagen liefern, wann und unter welchen Bedingungen Konzerthäuser und Theater wieder geöffnet werden können. Davon sollen möglichst alle etwas haben.“ Entsprechend großes Interesse findet die Studie beim Kulturministerium in Düsseldorf sowie bei den Intendantenkollegen.

Mit einer baldigen Wiedereröffnung der Spielstätten rechnet von Hoensbroech nicht. „Aber was ich gerne vermeiden möchte, ist dass wir wieder mit 100 Personen im Saal sitzen. Es geht mir nicht darum zu sagen, wir müssen morgen oder nächste Woche wieder aufmachen, es geht mir darum zu sagen, dass wir dann nicht mit 100 Personen im Besuchersaal agieren.“

Für den Wissenschaftler Wolfgang Schade hat das abgeschlossene Experiment Relevanz über die Kulturbranche hinaus. „Die Ergebnisse der Studie sind grundsätzlich übertragbar auf Arbeitsplätze wie Fertigungshallen. Da es eine Korrelation um CO2-Ausstoß gibt, ist das auch interessant für Schulen, denn es ist viel einfacher, den CO2 zu messen, als Aerosole.“