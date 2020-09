Kreativität: Das sind Gewinner der WP-Schützenhilfe-Aktion

Uwe Schulte ist einer der Ideengeber für das virtuelle Schützenfest in Bruchhausen. Im Homeoffice und bei Videochats in der virtuellen Kneipe entstand die Idee.

Hagen/Sauerland. Wegen Corona müssen die großen Feiern ausfallen. Was ist zu tun? Unsere Aktion Schützenhilfe zeichnet die besten Ideen aus. Hier sind die Gewinner

Trotz dieses außergewöhnlichen Jahres haben sich die Schützenvereine in der Region nicht unterkriegen lassen: Obwohl ihre großen Feste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, haben sie allerhand auf die Beine gestellt. Und das wird von uns unterstützt: 36 Vereine haben sich für die „WP-Schützenhilfe“ beworben – eine gemeinsame Aktion unserer Zeitung mit der Brauerei Veltins. Mit ihren Konzepten haben die Vereine bewiesen, wie aktiv sie und das Schützenwesen auch in der Corona-Krise sind: Sowohl im Bereich kreative Aktionen als auch bei Zukunftsideen für die Zeit nach Corona.

Nun stehen die sechs Gewinner der zwei Kategorien fest, die sich über Geldpreise in Höhe von insgesamt 10.000 Euro sowie jeweils 50 Liter Bier, spendiert von der Brauerei Veltins, freuen dürfen. Für sie abgestimmt haben bis Ende August Tausende Menschen online über www.wp-schuetzenhilfe.de : Stolze 57.000 Stimmen wurden abgegeben, sie haben 70 Prozent des Ergebnisses ausgemacht. Denn ebenfalls mit in die Entscheidung eingeflossen sind die Stimmen der Jury, bestehend aus Vertretern der Westfalenpost, der Vetlins-Brauerei und des Sauerländer Schützenbundes besteht.

Das sind die Gewinner-Ideen:

Kommunikation und Aktion

Platz 1: Überzeugen konnte die Schützenbruderschaft St. Maria Magdalena Bruchhausen aus Arnsberg, die ein ganz besonderes Schützenfest auf die Beine gestellt hat: digital und trotzdem greifbar. Denn neben einem Livestream, über den die Menschen etwa den zuvor aufgezeichneten Zapfenstreich sowie andere Aktionen miterleben konnten, wurde auch eine Schützenmesse gehalten. Der Musikverein und der Spielmannszug spielten an zuvor nicht benannten Orten, ein „Schnapsmobil“ fuhr durch das Dorf – und es gab sogar eine Anleitung für das Eierbacken. „Die Zustimmung im Dorf war überwältigend“, schreibt der Verein und hoffe, mit dem Experiment die Vorfreude auf das Fest in 2021 geweckt zu haben. Denn: „Es gilt zu handeln und nicht auf ,Nach-Corona’ zu warten.“

Platz 2: Gehandelt hat auch die Schützengemeinschaft Meschede-Nord und ein „Corona-Paket“ umgesetzt: Dazu gehört unter anderem eine Sonderausgabe der Schützenzeitschrift Mescheder-Nordwind, um „das Gemeinschaftsgefühl weiter zu stärken“, schreibt der Verein. Und auch in Meschede setzte man auf das Digitale: Mit einer Reihe lustiger Videos – vom Fahne aufstellen und Böllern bis hin zum Vogelschießen – lassen sie die Menschen noch einmal in den sozialen Medien an diesen Momenten teilhaben. Und damit sich auch jeder dabei wie ein „Schütze“ fühlt, gab´s das „Schützen(fest)paket für Zuhause“: Mit dem Vereinslogo auf T-Shirt und Bierglas. Und sobald es wieder möglich ist, will die Schützengemeinschaft zur großen Wiedersehensfeier einladen.

Platz 3: Für Schützefest-Stimmung sorgte auch die St. Johannes Schützenbruderschaft 1876 Siedlinghausen mit der Idee „Schützenfest im Homeoffice“. In mehreren Teilen veröffentlichte der Verein vorab ein Video sowie Fotos zur Aktion. Das Liveprogramm des Festes streamte der Verein in die Haushalte und bot Lieferservices an: Nach Hause bestellen konnten sich die Siedlinghäuser etwa Getränke und den schützenfesttypischen „Hot Dog Spezial“, die die Vorstandsmitglieder auslieferten. Doch natürlich brechen ihnen, wie auch den anderen, Einnahmen in diesem Jahr weg. Deshalb wollen die Mitglieder viele Stunden ehrenamtlich arbeiten, um dringende Arbeiten in der Schützenhalle dennoch zu realisieren.

Konzept

Platz 1: Die Mitglieder der St. Nikolaus Schützenbruderschaft 1702 Freienohl bieten im Stadtgebiet Meschede Hilfe an – für Einkäufe, Botengänge oder Gassigehen. Und das auch weiterhin, wie der Verein sagt. Doch auch die Schützenfestatmosphäre durfte nicht fehlen: Ihre Halle setzten sie mit rotem Licht in Szene und Open-Air-Messen waren ein voller Erfolg, so der Verein. Selbst designte Kompaniekrüge, Pakete mit Bier, Wurst und Schnaps, und ein Gewinnspiel rundeten die Aktionen ab.

Platz 2: Statt auf Videos setzten sie auf Lautstärke: Die Schützenbruderschaft St. Hubertus 1889 Silbach nutzte Lautsprecher, um das Schützenfest für alle im Dorf hörbar zu machen. Grillpakete und Bierfässer wurden in die Gärten geliefert, um überall für die passende Stimmung zu sorgen. Doch aktiv wurden einige von ihnen bereits im Mai: Die Silbacher sollten Fotos von ihrem Alltagsleben während der Pandemie einsenden. Die Aktion ist vom Silbacher Stammtisch „Club der Söhne“, bei dem auch fünf Vorstandsmitglieder des Vereins engagiert sind. Tenor der Aktion: „Wir lassen uns nicht unterkriegen!“ Aus den gesammelten Fotos soll ein Fotobuch entstehen, für jedes eingesandte Bild spendet der Stammtisch 3 Euro für die Renovierung der Toilettenanlage.

Platz 3: Wegen Corona haben die Mitglieder der St. Johannes Schützenbruderschaft Oberhenneborn 1924 ihr Pfingst-Schützenfest klein gehalten: Fahnen wurden in den Nachbarschaften gehisst, in kleinen Gruppen gab es Pläuschchen in den Gärten. Um das Verpasste nachzuholen, haben die Schützen für November ein Winterfest geplant. Zwar wird das in der eigentlichen Größe wegen der Corona-Pandemie voraussichtlich wieder nicht stattfinden können, doch an der Idee halten die Schützen sicherlich fest: Die Henneborner zusammenzubringen, um das Miteinander zu feiern, das in diesen Zeit oft zu kurz kommt.

Alle eingereichten Ideen der Schützen zeigten vor allem eins, betont Ulrich Biene, Sprecher der Veltins-Brauerei: „Das Schützenwesen im Sauerland lässt sich durch nichts und niemanden unterkriegen“, und das sei ein großartiges Signal. „Die Stärke unseres Schützenwesens mit heimatlicher, oft nachbarschaftlicher Nähe zu punkten, konnte auch die erzwungene Distanz nicht schwächen – ganz im Geg

enteil, denn im historischen Pandemiejahr wurden neue Ideen geboren. Viele Vereine haben den Sprung in die Welt digitaler Impulse mühelos genommen und damit bewiesen, dass unsere Schützenvereine bei aller Tradition wandlungs- und zukunftsfähig sind. Die WP-Schützenhilfe ist so etwas wie ein befreiendes Aufatmen, ehe 2021 wieder die WP-Schützenköniginnen-Aktion läuft.“