Kultur in der Region: Die Termine

Hagen. Viel los in Südwestfalen? Hier sind die aktuellen Kulturtermine aus der Region. Von Ballett bis Bildhauerei.

Zwei Choreographien stehen auf dem Programm des neuen Ballettabends am Theater Hagen. Gezeigt wird die Uraufführung von „Through and Over“ von Anna Konjetzky sowie die deutsche Erstaufführung von „Op Sha!“ von Kevin O’Day. Die Premiere beginnt am Samstag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr im Theater Hagen.

Herdecke. Preisträger des Jazz-Stipendiums der Dörken-Stiftung stellen sich am Samstag, 8. Oktober, im Werner-Richard-Saal in Herdecke dem Publikum vor. Es spielen das Julius van Rhee Quintett, das Ingen Navn Trio und die Marvin Frey Band. Beginn: 19 Uhr.

Gevelsberg. Die Stadt Gevelsberg und die Kunsthalle Gevelsberg widmen dem Maler Josef Horn zum 120. Geburtstag eine Doppelausstellung. Bis zum 16. Oktober sind insgesamt 80 Arbeiten im Ratsfoyer und in der Kunsthalle Gevelsberg, Schillerstraße 16, zu sehen.

Attendorn. Die Entwicklung vom Federkiel bis zum Laptop wird bei einem Familienworkshop am Sonntag, 9. Oktober, im Südsauerlandmuseum Attendorn erfahrbar. Die Besucher erkunden im Museum Exponate und können selber mit Federkiel schreiben oder eine Zeitung drucken. Beginn: 15 Uhr.

Schmallenberg. Unter dem Titel „Kraft der Orte / Power of Places“ zeigt das Kunsthaus Alte Mühle in Schmallenberg eine Ausstellung zum 20-Jahr-Jubiläum des Hauses. Zu sehen sind 20 künstlerische Positionen einer heranwachsenden Generation. Beteiligt sind Studierende des Instituts für Kunstpädagogik der Justus-Liebig-Universität Gießen, der Hochschule der Bildenden Künste HBK Essen und freischaffende Künstlerinnen und Künstler. Die Eröffnung beginnt am Sonntag, 9. Oktober, um 15 Uhr.

Sundern. Der Kunstverein Sundern zeigt ab dem 16. Oktober die Ausstellung „Kann Spuren von Wald enthalten“ mit Skulpturen und Zeichnungen des Bildhauers Ulrich Möckel in der Röhre 4 in Sundern. Der Baum wird in Möckels Arbeiten zum Material, aber auch zum Ideengeber: „Meine Skulpturen wachsen im Wald. Es sind die Bäume, an denen sich meine Gedanken reiben. Ihre Wuchsformen sind mir Inspirationsquelle und Arbeitsgrundlage zugleich.“ Die Ausstellung ist bis zum 27. November zu sehen und wird am Sonntag, 16. Oktober, um 14 Uhr eröffnet.

Finnentrop. Die Kulturgemeinde Finnentrop präsentiert den Psychothriller „Der Seelenbrecher“ nach Sebastian Fitzek am Dienstag, 18. Oktober, um 20 Uhr in der Festhalle Finnentrop.

