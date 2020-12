Laschet schlägt harten Lockdown vor – Was halten Sie davon?

Hagen. NRW fordert vor Weihnachten einen harten Corona-Lockdown in Deutschland. Was halten Sie davon? Machen Sie bei unserer Umfrage mit.

Wenn es nach NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) geht, soll der bundesweit einheitliche harte Corona-Lockdown für NRW noch vor Weihnachten kommen. Entsprechende Pläne stellte der Ministerpräsident am Freitag vor. Für den Schulbetrieb in NRW gelten bereits ab Montag neue Regeln. Von nächster Woche an ist die Pflicht zum Präsenzunterricht aufgehoben. Was meinen Sie zu den Ankündigungen des Ministerpräsidenten? Stimmen sie ab.

