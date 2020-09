Laute Jugendliche versprühen Reizgas in Iserlohner „Poco“

Iserlohn. Die Jugendlichen fielen schon beim Betreten des Möbelhauses auf – dann eskalierte die Lage: Wegen des Reizgases verließen alle Kunden den Laden.

Großeinsatz bei Poco am Karnacksweg in der Iserlohner Innenstadt: Am Dienstagnachmittag betraten drei Jugendliche oder junge Erwachsene das Geschäft – zwei Frauen und ein Mann. Als einer der jungen Männer seinen Rucksack nicht einschließen wollte (wie es dort Vorschrift ist), kam es zum kurzen Streit zwischen ihm und einer Angestellten (34). Dann gingen die Jugendlichen weiter in den Laden.

In der Möbelabteilung eskalierte die Situation: Die Drei wurden sehr laut und lästig – und sollten deshalb den Laden verlassen. Aber als eine Mitarbeiterin die Gruppe ansprach, zog einer der beiden Jungs Reizgas aus der Tasche und sprühte es der Angestellten unvermittelt ins Gesicht.

Feuerwehreinsatz – Kunden verließen den Laden

Dann rannte das Trio Richtung Innenstadt davon. Das verströmte Reizgas zog einen Feuerwehreinsatz nach sich – und alle Kunden verließen alle das Geschäft. Die angegriffene Angestellte wurde notärztlich versorgt.

Personenbeschreibung:

Zwei junge Männer, eine junge Frau

etwa 17 oder 18 Jahre

deutschsprachig

Reizgas-Täter: schwarze Kappe, weinrotes T-Shirt

Mädchen: blonde Haare mit blau-grünen Spitzen

Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.