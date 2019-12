Es ist ein Ros entsprungen, gehört nicht nur in Deutschland zu den beliebtesten Weihnachtsliedern. Wir verraten, warum

Liederprojekt: Heute singen wir Es ist ein Ros entsprungen

Es ist ein Ros’ entsprungen gehört nicht nur im deutschen Sprachraum zu den bekanntesten Weihnachtsliedern. In England und den Niederlanden gibt es mehrere Textversionen, und auch in Frankreich, Finnland, Dänemark und Norwegen wird das Lied gerne gesungen. Dabei ist der Text heute schwieriger zu verstehen als bei anderen Weihnachtsliedern, denn er bezieht sich auf den Propheten Jesaja: „Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht“. Es handelt sich im Ursprung um ein Marienlied, die Melodie ist im Speyerer Gesangbuch überliefert, das 1599 in Köln gedruckt wurde. Die älteste Textversion betont die Jungfräulichkeit Mariens, in der protestantischen Fassung von Michael Praetorius liegt der Fokus auf dem Kind.

