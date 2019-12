Hirtenlieder sind zu Weihnachten sehr populär. Denn sie malen den Lauf der Hirten zur Krippe nach

Liederprojekt: heute singen wir Kommet ihr Hirten

Kommet ihr Hirten gehört zu den populärsten weihnachtlichen Hirtenliedern. Melodie und Text stammen aus Böhmen und sind seit dem 19. Jahrhundert überliefert; einige Forscher datieren die Melodie um 1700. Der deutsche Text wurde vor 1868 von dem Leipziger Kapellmeister Carl Riedel frei nach dem Original verfasst.

Das Lied ist musikalisch vor allem deshalb interessant, weil es den Lauf der Hirten sozusagen in Musik übersetzt. Die flinken Achtel-Noten suggerieren eine aufgeregte Volksmenge, die hin und her wogt, bevor sie sich schließlich zu einem gemeinsamen Ziel in Bewegung setzt. Solche musikalischen Melodieverläufe gehören zum traditionellen Repertoire der typischen Hirteninstrumente wie Schalmei oder Flöte. Das Lied ist auch in England und den Niederlanden beliebt.

Notenblatt und Audiodatei: