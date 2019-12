O Heiland, reiß die Himmel auf, ist das erschütterndste aller Adventslieder. Es entstand im 30jährigen Krieg

Liederprojekt: Jede Strophe fleht hier um Gerechtigkeit

Friedrich Spee, dem rheinische Jesuiten und vehementen Kritiker der Hexenprozesse, verdanken die Christen eine Reihe von innigen Liedern. Dazu gehört „O Heiland, reiß die Himmel auf“, das 1622 erstmals gedruckt wurde.

Drängender kann wohl keine Bitte sein! Jede Strophe fleht um Gerechtigkeit. „Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt“, ruft die Gemeinde regelrecht verbittert. Das Lied ist in den ersten Jahren des 30-Jährigen Krieges entstanden, der in Deutschland ganze Landstriche entvölkerte und unbeschreibliche Not brachte. Adventslieder sind keine abstrakten Wohlfühl-Gesänge, sondern spiegeln die Situation ihrer Zeit, und das tut weh. Friedrich Spee kann das Morden nicht beenden, aber er kann es in seinem Lied anklagen, indem er ruft: Komm, lieber Gott, komm, es ist fast schon zu spät!

