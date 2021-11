Sperrung Nach Lkw-Unfall in Baustelle: A1 bei Wuppertal wieder frei

Wupppertal. Nach einem Lkw-Unfall in einer Baustelle musste die A1 bei Wuppertal am Dienstagmorgen in beide Richtungen gesperrt werden. Das ist passiert.

Ein Lkw-Unfall am frühen Mittwochmorgen hat für lange Sperrungen der A1 bei Wuppertal gesorgt. In Fahrtrichtung Dortmund war lange nur eine Spur frei. In Fahrtrichtung Köln musste die Autobahn sogar vollgesperrt werden. Auch die Zufahrt von der A46 auf die A1 nach Köln ist staubedingt gesperrt worden.

Laut Angaben der Polizei hat ein Lkw zwischen Ronsdorf und Langerfeld auf der Leitplanke gehangen. Der Laster sei wohl nach einem Reifenplatzer vom rechten Fahrstreifen abgekommen und auf die Leitplanke geraten – in einer Baustelle. Trümmer und Diesel gerieten auch auf die Gegenfahrbahn. Verletzte gebe es nicht, so die Polizei.

LKW-Unfall auf der A1: Autobahn ist wieder frei

Die Sperrung der A1 sollte eigentlich gegen 7 Uhr aufgehoben werden. Aber die Bergung des Unfall-Lasters verzögerte sich massiv – er hing mittig auf der Schutzplanke. Zusätzlich zur Bergung musste die Autobahn gereinigt werden, da Diesel ausgelaufen war. Zudem musste die Schutzplanke ersetzt werden. Diese Reparaturarbeiten sollen sich noch bis in den Nachmittag ziehen.

Der Stau hatte eine entsprechende Länge. Seit 10.30 Uhr ist die A1 Richtung Dortmund wieder frei. Die Sperrung der Gegenrichtung wurde laut Polizei gegen 13.30 Uhr aufgehoben. (kafi)

