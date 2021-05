Lockerungen: Was wo zu Pfingsten möglich sein wird

Hagen. Die Inzidenzen sinken – aber nicht gleichmäßig. Welche Lockerungen gelten also? Was ist wo an Pfingsten in der Region möglich? Ein Ausblick.

Nach all den Monaten der Beschränkungen mal über Pfingsten für Aktivitäten in die Nachbarschaft fahren – den Gedanken werden viele haben. Aber was ist tatsächlich möglich? Ein Überblick:

Hochsauerlandkreis

Aktuelle Inzidenz: 77,4. Der HSK lag am Montag schon drei Werktage unterhalb einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100, fünf sind nötig für weitere Lockerungen. Das heißt: Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird pünktlich zu Pfingsten die Ausgangssperre fallen, die Außengastronomie und auch Hotels und Ferienwohnungen dürfen unter Auflagen öffnen. Was bedeutet das für weitere Sauerland-Attraktionen? Im Wildwald Vosswinkel in Arnsberg ist eine Waldspaziergang ohne Test und Anmeldung möglich. „Wir verzichten weiterhin auf den Eintritt“, heißt es auf der Homepage des Wildwalds. Wenn die Inzidenzwerte stabil bleiben, kann am Donnerstag auch der Kletterwald wieder öffnen. Während der Freizeitpark Fort Fun weiterhin keine Öffnungsperspektive hat, hat der Erlebnisberg Kappe in Winterberg am Montagnachmittag eine freudige Nachricht erhalten: Wenn die Inzidenz weiter unter 100 bleibt, können ab Freitag alle Attraktionen pünktlich zum langen Pfingstwochenende wiederöffnen. Eine Terminbuchung vorab ist nicht notwendig, für Kletterwald, Bikepark oder Sommer-Rodelbahn muss man einen einen negativen Schnelltest mitbringen. „Wir können allen Gästen nur empfehlen, vor jedem Besuch unsere Homepage zu besuchen“, erklärt Max Hoffmeister mit Blick auf die weiterhin dynamische Lage.

Kreis Olpe

Aktuell Inzidenz: 105,3.Der Kreis Olpe könnte zwar im Laufe der Woche unter die 100er-Marke fallen, aber das wird für Pfingsten nicht reichen. Selbst wenn von Dienstag bis Samstag die fünf Werktage noch erreicht werden, würden die Lockerungen frühestens am übernächsten Tag, an Pfingstmontag, in Kraft treten. Das bedeutet unter anderem, dass Attraktionen wie der Galileo-Park in Lennestadt und auch die Atta-Höhle in Attendorn weiter geschlossen sein werden. Im Panorama-Park sieht es etwas anders aus: Auch wenn der Freizeitpark geschlossen ist, ist ein Ausflug in den Wild- und Tierpark möglich: Mit Terminreservierung steht einem Besuch bei Luchsen, Wölfen und Bisons nichts mehr im Wege.

Kreis Siegen-Wittgenstein:

Aktuelle Inzidenz: 63,9. Die Ausgangssperre gibt es seit dem Wochenende nicht mehr, die Außengastronomie sowie Hotels, Ferienwohnungen etc. dürfen öffnen. Und das bedeutet auch: Die Wisent-Wildnis am Rothaarsteig in Bad Berleburg kann mit voriger Anmeldung und einen tagesaktuellen Schnelltest besucht werden. Jede halbe Stunde werden 50 Besucher eingelassen. Zudem: Als vorerst einziges Kunstmuseum in Südwestfalen hat das Museum für Gegenwartskunst in Siegen seit Dienstag wieder geöffnet. Besuch nur mit Voranmeldung: www.mgksiegen.de.

Ob die nächste Lockerungsstufe (fünf Werktage unter 50) noch vor Pfingsten erreicht wird, ist eher unwahrscheinlich.

Ennepe-Ruhr-Kreis:

Aktuelle Inzidenz: 65,7. Es gilt das Gleiche wie für den Kreis Siegen-Wittgenstein. Außengastronomie und touristische Übernachtungen sind wieder möglich. Attraktionen wie die Kluterthöhle bleiben aber weiter geschlossen.

Märkischer Kreis:

Aktuelle Inzidenz: 98.2. Am Montag lag der Märkische Kreis den ersten Werktag unter 100. Hält der Trend bis Freitag an, dann könnten pünktlich zum Pfingstsonntag die Biergärten wieder öffnen, die Ausgangssperre würde fallen. Attraktionen wie die Dechenhöhle und auch die Burg Altena werden aber am Pfingstwochenende noch keine Besucher empfangen können.

Hagen:

Aktuelle Inzidenz: 198,7. Für Hagen muss man kein Prophet sein, um zu sagen: Ausgangssperre, geschlossene Gaststätten und Geschäfte sowie alle Beschränkungen der Bundesnotbremse werden auch Pfingsten noch bestehen. Alle Kunst-Museen, das Theater, das Freilichtmuseum oder das Westfalenbad werden geschlossen bleiben.

Kreis Soest:

Aktuelle Inzidenz:41,4. Aktuell die Insel der Glückseligen: Bleibt die Inzidenz noch drei Werktage unter 50, dann könnte im Kreis Soest unter Auflagen zu Pfingsten auch die Innengastronomie öffnen sowie weitere Kultureinrichtungen.

Dortmund:

Aktuelle Inzidenz:107,6. Für die Großstadt Dortmund gilt ähnliches wie für den Kreis Olpe. Mit ein bisschen Glück könnte es frühestens Lockerungen an Pfingstmontag geben.

