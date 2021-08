Märkischer Kreis: Frau nach Sturz vom Pferd schwer verletzt

Werdohl/Rentrop. Bei einem Reitunfall in Rentrop ist eine Frau von ihrem Pferd gestürzt. Schwer verletzt wurde die 30-Jährige in eine Klinik nach Bochum geflogen.

Eine 30-jährige Frau aus Schalksmühle ist bei einem Reitunfall in Rentrop schwer verletzt worden. Wie die Polizei des Märkischen Kreises mitteilte, ist das Pferd der Reiterin am Montagabend (30. August) nach ersten Ermittlungen gestolpert.

Daraufhin stürzte die junge Frau vom Pferd und fiel mit dem Kopf in eine Bande. Das Pferd ging ebenfalls zu Boden, wurde aber nicht verletzt und stürzte glücklicherweise nicht auf die Reiterin.

Die 30-Jährige wurde bei dem Sturz in die Bande so schwer verletzt, dass sie mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik in Bochum-Langendreher ausgeflogen werden musste, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Ermittlungen dauern an. (red)

