Merkel über Afghanistan - In atemberaubendem Tempo zusammengebrochen

Merkel sagte am Samstag auf einer Wahlveranstaltung von CDU und CSU: "Regierung und Armee in Afghanistan sind in atemberaubendem Tempo zusammengebrochen. Der überraschende Machtwechsel in Afghanistan habe gezeigt, "wie dramatisch sich die Dinge von einem Tag auf den anderen ändern können". Im Moment gehe es in erster Linie darum, Leben zu retten und gefährdete Menschen außer Landes zu bringen, sagte Merkel. Allen Angehörigen der Bundeswehr, die an der Evakuierungsmission beteiligt waren, sprach sie ihre "tiefe Dankbarkeit" aus und fügte hinzu: "Wir wollen, dass sie gesund nach Hause kommen.

