Merz fordert: Nie wieder von Willkommenskultur sprechen

Hagen. Friedrich Merz (CDU) will außer den Ortskräften keine afghanischen Flüchtlinge nach Deutschland lassen. Und ein Wort will er nicht mehr hören.

Friedrich Merz (CDU) hat sich deutlich gegen eine Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan ausgesprochen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Hagen sagte der Sauerländer, dass die Bundeswehr deutsche Staatsbürger und so genannte Ortskräfte - also afghanische Staatsbürger, die für die Bundeswehr oder deutsche Organisationen gearbeitet hätten - aus dem von den radikal-islamistischen Taliban eroberten Staat holen solle - aber darüber hinaus nicht mehr.

„Wir können und wir dürfen diese Menschen nicht aufnehmen“, so der 65-Jährige, der für seine Positionierung Beifall bei der Wahlkampfveranstaltung fand. Deutschland könne nicht mehr Menschen integrieren. Merz hatte auf eine Frage aus dem Publikum geantwortet, die sich kritisch mit der möglichen Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen auseinandergesetzt hatte. Der CDU-Politiker sieht aktuell zwar „keine Gefahr“, dass sich eine ähnliche Fluchtbewegung wie 2014/15 aus Syrien entwickeln könne, mahnte aber gleichzeitig: „Wir dürfen auf keinen Fall erneut von Willkommenskultur sprechen.“

Merz sagt: Flüchtlingspolitik von 2015 habe AfD erst groß gemacht

Ein Begriff, der zwar nicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel stammt, aber oft im Zusammenhang mit Merkels Flüchtlingspolitik 2015 genutzt wird. Friedrich Merz setzt sich davon ab. Die Situation im Jahr 2015 habe dazu geführt, dass eine Million Menschen in Deutschland aufgenommen worden seien: „Von 200.000 wissen wir nicht, wo sie abgeblieben sind.“ Diese Situation habe die AfD erst groß gemacht.

Friedrich Merz, der sich im Hochsauerlandkreis nach zwölf Jahren Auszeit erneut um ein Bundestags-Mandat bewirbt und auch beste Chancen hat, dieses zu erlangen, hatte in Hagen Christian Nienhaus unterstützt, der ebenfalls um einen Sitz im Bundestag kämpft, in der früheren SPD-Hochburg aber geringere Chance hat, das Direktmandat zu gewinnen. Beide bezeichnen sich als langjährige Freunde und kennen sich schon seit Tagen der Jungen Union.

