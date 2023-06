Missbrauch durch Priester: Gericht sieht Kirche in Haftung

Die Klage in dem Missbrauchsprozess in Traunstein richtet sich auch gegen den verstorbenen Papst Benedikt. Das Verfahren wurde abgetrennt, bis seine Erben ausfindig gemacht werden. Foto: Dean Lewins/AAP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Traunstein/Essen. Missbrauchsopfer in Bayern fordert mindestens 300.000 Euro Schmerzensgeld. Täter kommt aus dem Bistum Essen.

Noch lange kein Ende in Sicht: Der zweite Schmerzensgeldprozess eines Missbrauchsopfers gegen die katholische Kirche in Deutschland steuert auf eine umfangreiche Beweiserhebung zu. In diesem Jahr sei nicht mehr mit einem Urteil zu rechnen, sagte die stellvertretende Präsidentin des Landgerichts Traunstein, Andrea Titz, nach dem Ende der ersten Verhandlung am Dienstag.

Der Fall hat enge Verbindung nach Nordrhein-Westfalen. Denn der Priester H., der den Traunsteiner Kläger missbraucht haben soll, war Priester in Essen, bevor er Anfang der 80er-Jahre nach Bayern versetzt wurde – und zwar wohlwissend, dass es im Ruhrgebiet schon zu Missbrauchshandlungen gekommen war. Auch heute lebt H. - inzwischen des Priesterstands enthoben - wieder in Essen.

Details zur Beweisaufnahme

Am 14. Juli wird das Gericht in Traunstein nun Details zur Beweisaufnahme verkünden. Dafür werden wahrscheinlich mehrere Verhandlungstermine erforderlich sein. Anschließend wird das Gericht ein psychiatrisches Gutachten beauftragen. Zuvor war eine Güteverhandlung zwischen den Prozessparteien gescheitert. Ein 39-jähriger Oberbayer verlangt vom Erzbistum München-Freising mindestens 300.000 Euro Schmerzensgeld. Der Anwalt des Erzbistums sagte, die Kirche sei grundsätzlich bereit, für den Schaden aufzukommen. Für eine Bewertung reiche der bisherige Vortrag des Klägers aber nicht aus. Auch das Gericht gab mangels einer solchen Grundlage keine Hinweise, welche Summe angemessen sein könnte. Allerdings stelle sich die Frage, bei wem die Beweislast liege.

In der Beweiserhebung wird es zunächst um die Wendungen und Brüche im Leben des Klägers nach dem Missbrauch gehen. Dabei ist unstrittig, dass er Mitte der 1990er Jahre im Pfarrhaus von Garching an der Alz Opfer sexualisierter Gewalt wurde. In einem zweiten Schritt wird zu klären sein, inwiefern etwaige Brüche in seinem Leben wie etwa eine Alkohol- und Drogensucht ursächlich auf den Missbrauch zurückzuführen sind.

Klage gegen die Erben von Papst Benedikt abgetrennt

Die Klage gegen die Erben von Benedikt XVI. wurde kurzfristig vom Verfahren abgetrennt. Ihm wurde vorgeworfen, er habe als Münchner Erzbischof Joseph Ratzinger (1977-1982) dem weiteren Einsatz des aus Essen kommenden Missbrauchstäters zugestimmt, obwohl er von früheren Taten gewusst habe. Bisher ist die Rechtsnachfolge für den an Silvester 2022 verstorbenen früheren Papst ungeklärt. Sollten keine Erben ermittelt werden können, wird über diese Klage nicht weiter verhandelt.

In seiner vorläufigen Rechtseinschätzung machte das Gericht deutlich, dass es eine Amtshaftung des Erzbistums für Schäden, die von ihren Angestellten verursacht wurden, grundsätzlich als gegeben ansieht. Schon der erlittene Missbrauch begründe einen Anspruch auf Schmerzensgeld. Geklärt werden müsse nun, wie hoch dieser sei.

Der Verhandlungsbeginn wurde von Demonstrationen begleitet. Die „Initiative Sauerteig“ aus Garching und die katholische Reformgruppe „Maria 2.0“ stellten sich in vollem Umfang hinter die Forderungen des Klägers. Es müsse zu einem Urteil kommen, „denn ein Vergleich würde die Problematik wieder im Ungefähren belassen“.

