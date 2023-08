Missbrauch im Kinderheim Werl? Staatsanwaltschaft ermittelt

Werl. In einem Kinderheim in Werl soll es zu Fällen sexualisierter Gewalt durch einen Mitarbeiter gekommen sein. Der Tatverdacht hat sich erhärtet.

In einem Kinderheim in Werl soll es zu sexualisierter Gewalt durch einen Mitarbeiter gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft Arnsberg bestätigt auf Nachfrage Ermittlungen gegen einen 25-Jährigen. Insgesamt soll sich der Mitarbeiter in vier Fällen an Jungen im Alter zwischen neun und elf Jahren vergangen haben. Alle Vorfälle sollen sich im Juni ereignet haben.

Eines der Kinder hatte sich nach Auskunft der Staatsanwaltschaft einem Mitarbeitenden anvertraut und die Vorgänge damit ins Rollen gebracht. Kurz darauf wurde der Mann festgenommen. Bereits seit Juni sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft, ohne sich bislang zu den Vorwürfen zu äußern.

„Die bisherigen Ermittlungen haben den Tatvorwurf bestätigt und erhärtet“, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Poggel. Die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen. Bei dem Kinderheim in Werl soll es sich um eine Einrichtung für traumatisierte Kinder und Jugendliche handeln. Zuerst hatte der Soester Anzeiger über den Fall berichtet.

