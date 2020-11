Möhnesee: Pkw fährt über Imbiss-Dach und fällt auf Parkplatz

Das Unfallauto nach dem kuriosen Vorfall am Samstag: Von der Straße Am Linnenbrai war der Wagen auf das Imbiss-Dach geraten und dann auf den Parkplatz gestürzt.

Möhnesee. Ein Autofahrer (85) hat in Möhnesee die Kontrolle verloren. Er geriet mit dem Wagen auf das Dach eines Imbisses und landete auf dem Parkplatz.

Schreck am ersten Adventswochenende in Möhnesee : Ein 85-jähriger Autofahrer ist am Samstagnachmittag von der Straße abgekommen, über das Dach eines unterhalb gelegenen Imbisses gefahren und dann mit seinem Wagen etwa zweieinhalb Meter tief auf einen Parkplatz gestürzt.

Aus dieser Perspektive erklärt sich der Unfall besser: Der Autofahrer (85) durchbrach den Zaun und fuhr über das Flachdach des „Möhne Stern“-Imbisses. Foto: Feuerwehr Möhnesee

Wie die Feuerwehr zu dem Unfall vom Samstag am Sonntag mitteilte, wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer er verletzt wurde, blieb zunächst unklar.

Unfall in Möhnesee: Leuchtreklame vom Imbiss-Dach mitgerissen

Als die Rettungskräfte gegen 16 Uhr alarmiert worden waren, hieß es, der 85-Jährige sei in seinem Auto eingeklemmt. Dies stellte sich jedoch als falsch heraus.

Der „Möhne Stern“ in Körbecke: Auf der oberhalb des Imbisses verlaufenden Straße „Am Linnenbrai“ verlor ein 85-Jähriger die Kontrolle über sein Auto. Foto: Feuerwehr Möhnesee

Am Imbiss mussten die Einsatzkräfte lediglich die Leuchtreklame gegen Herabstürzen sichern, die der Wagen mitgerissen hatte. Nach anderthalb Stunden sei der Einsatz beendet gewesen, teilte die Feuerwehr mit. (red/dpa)