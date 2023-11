Zwei mutmaßliche Heroindealer hat die Polizei in der Dortmunder Nordstadt festgenommen. Dabei stellte sie auch einen hohen, fünfstelligen Geldbetrag sicher.

Festnahmen Monatelang observiert: Heroindealer in Nordstadt geschnappt

Dortmund. Aus Polen fliegt ein mutmaßlicher Drogenhändler nach Dortmund ein. Immer wieder. Die Polizei schlägt zu und findet Geld, Heroin und Streckmittel.

Wenn einer eine Reise tut - dann schaut die Polizei Dortmund manchmal geduldig zu. Monatelang. Die Ausdauer machte sich am Sonntag (29.10.) bezahlt. In der Dortmunder Nordstadt nahm die Polizei zwei mutmaßliche Heroindealer fest. Und stellte dabei ein Kilogramm Heroin und zwei Kilogramm Streckmittel sicher.

Den Anfang nahm alles im Frühsommer 2023. Zu diesem Zeitpunkt erhielt die Polizei von der Polizei in Polen den ersten Hinweis auf einen 43 Jahre alten Mann. Der würde von Danzig aus immer wieder über den Dortmunder Flughafen in die Stadt einreisen, um seinen Drogengeschäften nachzugehen. Dies teilen Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei am Donnerstag (2.11.) mit.

Seitdem gab die polnische Polizei alle sechs bis acht Wochen 24 Stunden vor Ankunft des Mannes in Dortmund weitere Hinweise: "Morgen fliegt er wieder".

Polizei Dortmund folgte Verdächtigen bis in die Treibstraße

Das Rauschgiftkommissariat der Dortmunder Polizei observierte den Mann die ganze Zeit und folgte ihm immer wieder bis in die Treibstraße in der Dortmunder Nordstadt. Dort nutzte er eine Wohnung, die sein Bruder fast zehn Jahre zuvor gemietet hatte.

Der Bruder wiederum sei in einem anderen Verfahren längst verurteilt worden, berichtet die Polizei. Ein Kurier aus den Niederlanden lieferte das Heroin. Der 43-Jährige soll es dann in der Treibstraße gestreckt, gepresst, verpackt und an lokale Abnehmer verkauft haben.

Am Sonntag (29.10.) verließ der Verdächtige gegen 17.30 Uhr die Wohnung in Richtung Sunderweg. Dort traf er den Kurier (64) , der mit einem BMW aus den Niederlanden nach Dortmund gekommen war. Nun griff die Polizei zu und nahm die beiden Männer fest. Sie sind bereits in Untersuchungshaft.

Heroinpressen, Handys und Geld in Wohnung in Nordstadt gefunden

Per Durchsuchungsbeschluss ging es dann in besagte Wohnung. Dort stellte die Dortmunder Polizei unter anderem drei Heroinpressen, diverse Schriftstücke, mehrere Handys und Geld sicher. Geld fand sich zudem im BMW des Kuriers. Insgesamt kam ein hoher fünfstelliger Betrag dabei zustande.

Die Ermittlungen dauern noch an.

Kriminalhauptkommissar Dirk Becker: "Dieser Einsatz zeigt, wie wichtig bei den Ermittlungen der Kriminalpolizei auch die Geduld ist." Er hebt das Engagement der Polizeikräfte hervor. Die Teams seien oft mehr als zwölf Stunden im Einsatz gewesen." (red)

