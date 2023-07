Essen/Hagen. Fünf Urlauber aus Deutschland sitzen nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung in U-Haft auf Mallorca. Jetzt ermitteln auch deutsche Behörden.

Fünf Urlauber aus Deutschland sitzen auf Mallorca nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung weiter in U-Haft.

Wie ein Anwalt eines Beschuldigten erklärte, kommt die Freundesgruppe aus dem Märkischen Kreis.

Auch die Staatsanwaltschaft Hagen wird Ermittlungen einleiten.

Mit dem Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung auf Mallorca sind nun auch Behörden in Deutschland befasst. „Wir werden ein Ermittlungsverfahren einleiten“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hagen am Donnerstag auf dpa-Anfrage. Dazu benötige man aber noch Informationen der spanischen Behörden. Die Staatsanwaltschaft habe Kontakt zu den spanischen Stellen aufgenommen.

Die fünf jungen Männer aus Deutschland zwischen 21 uns 23 Jahren sollen eine junge deutsche Frau auf dem Hotelzimmer vergewaltigt haben und sitzen bis auf Weiteres in Untersuchungshaft. Das beschloss der zuständige Richter in Palma am späten Samstagabend. „Das kann Wochen und Monate dauern“, erklärt Ciro Krauthausen, Chefredakteur der Mallorca Zeitung, auf Nachfrage am Montagmorgen.

Mutmaßliche Vergewaltigung auf Mallorca: Richter ausgetauscht

Später dann aber gab es Neuigkeiten: Eine Anwältin hat nach eigenen Angaben einen Wechsel des zuständigen Ermittlungsrichters erwirkt. Der Richter, der am Samstag fünf beschuldigte Urlauber aus Deutschland in Untersuchungshaft geschickt hatte, werde auf ihren Antrag hin durch einen anderen ersetzt, sagte die Spanierin am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Der bisher zuständige Richter Antoni Rotger gilt als besonders rigoros und unnachgiebig. Nach übereinstimmender Einschätzung von Medien verbessern sich die Chancen der Beschuldigten, vielleicht schon bald auf Kaution und unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt zu werden. Die „Mallorca Zeitung“ zum Beispiel sprach vor diesem Hintergrund von einem „Hoffnungsschimmer“ aus Sicht der mutmaßlichen Täter.

Mutmaßliche Vergewaltigung auf Mallorca: Verdächtige aus dem Märkischen Kreis

Rechtsanwalt Andreas Trode aus Iserlohn vertritt einen der Beschuldigten. „Nach meinem Kenntnisstand kommen alle aus dem Märkischen Kreis“, erklärt er auf Nachfrage. Lesen Sie hier: So äußert sich Rechtsanwalt Andreas Trode zu der mutmaßlichen Vergewaltigung auf Mallorca Nach Angaben von Ciro Krauthausen haben die Verdächtigen vor Gericht auf die Frage des Wohnortes mit „Dortmund“ geantwortet.

Auf Mallorca sitzen fünf deutsche Touristen in U-Haft. Ihnen wird eine Vergewaltigung vorgeworfen. Foto: Clara Margais / dpa

Ob Trodes Mandant und die anderen Verdächtigen nach der nächsten Haftprüfung vor dem Landgericht weiter in Untersuchungshaft verbleiben, „liegt dann beim Ermittlungsrichter“, erklärt Chefredakteur Krauthausen. Er hat die Nacht detailliert aufgearbeitet. Die Quelle sei vertrauenswürdig, mit der stehe er schon lange in Kontakt.

Info Lage und Größe Mallorca ist die größte Insel der Balearen im Mittelmeer. Tourismus Jährlich besuchen Millionen von Touristen die Insel aufgrund ihrer schönen Strände und Freizeitmöglichkeiten. Hauptstadt Palma de Mallorca ist die Hauptstadt mit internationalem Flughafen und kulturellen Sehenswürdigkeiten. Landschaft Mallorca bietet eine vielfältige Landschaft mit Bergen, Ebenen, Küsten und dem UNESCO-geschützten Tramuntana-Gebirge. Kultur und Traditionen Mallorca hat eine reiche Kultur mit typischer Architektur, Gastronomie und traditionellen Festivals.

„Der Fall ist uns bekannt“, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung aus dem Auswärtigen Amt. Das Konsulat in Palma stehen alle deutschen Betroffenen zur Verfügung und könne auch von den sich in U-Haft befindenden Personen in Anspruch genommen werden.

Mutmaßliche Vergewaltigung auf Mallorca: Frau hat Mann am Strand kennengelernt

Nach Angaben der Polizei sollen die Touristen eine noch jüngere Urlauberin in der Nacht auf Donnerstag zum Sex gezwungen oder tatenlos zugeschaut haben. Den Verdächtigen drohen bei Verurteilung Freiheitsstrafen von bis zu zwölf Jahren. Ein sechster Angehöriger der Freundesgruppe kam frei.

Die Frau hatte laut Polizei am Ballermann einen Deutschen am Strand kennengelernt. Sie habe in der Nacht auf Donnerstag eingewilligt, mit ihm auf sein Zimmer zu gehen. Das Hotel habe ihr aber den Zutritt verweigert, weil sie dort kein Gast war. Daraufhin seien beide in ein nahe gelegenes Hotel gegangen, wo fünf Freunde des Mannes abgestiegen waren.

Vergewaltigung auf Mallorca: Ein Verdächtiger soll Tat mit Handy gefilmt haben

Diese seien später in das Zimmer gekommen. Vier der Männer hätten die Frau zu sexuellen Handlungen gezwungen. Einer der Verdächtigen habe die Tat mit seinem Handy gefilmt. Die Frau habe sich dann in das Badezimmer geflüchtet, berichtete die Polizei weiter.

Einer der jungen Urlauber habe der Frau gegenüber eingestanden, dass die Männer zu weit gegangen seien. Er habe sie überredet, sie zu dem Hotel zu begleiten, in dem Freundinnen von ihr wohnten. Von dort habe die Frau die Polizei alarmiert. Die junge Frau sei zu einer Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. (mit dpa)

