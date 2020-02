Nach dem AKK-Beben: So tickt die CDU-Hochburg Sauerland

Hagen/Brilon. Abgeordnete in der CDU-Hochburg Sauerland schwenken in Richtung Merz. An der Basis gibt es Sympathie für AKK und Stimmen gegen einen Rechtsruck.

In weiten Teilen der Region ist sie die dominierende politische Kraft: die CDU. Dementsprechend bewegt die Partei das Polit-Beben nach der Rückzugs-Ankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer. Was Vertreter von der Basis sagen und wie CDU-Abgeordnete aus der Region zum Sauerländer Friedrich Merz stehen.

Die AKK-Anhängerin

Die Sache wühlt sie auf, das muss Annemarie Schüngel nicht extra erwähnen. Man hört es. Daran, wie die Worte aus ihr heraussprudeln. „Ich bin richtig enttäuscht über die Entscheidung von Frau Kramp-Karrenbauer, auch wenn ich sie nachvollziehen kann“, sagt sie. „Ich war und bin ein Fan von ihr, denn ich kenne sie seit vielen Jahren.“ Annemarie Schüngel ist Vorsitzende der Frauen-Union im Hochsauerlandkreis. Von dort erhielt Kramp-Karrenbauer einst Unterstützung im Kampf um den Parteivorsitz. Nun gibt sie ihn wieder ab. Freiwillig, irgendwie.

AKK sei „eine ehrliche Haut“, geradlinig, konsequent. In dieses Bild passe auch der Rücktritt. „Sie hat bis zum Schluss gekämpft, aber es fehlte ihr die Unterstützung. Das fängt bei Angela Merkel an, aber vor allem von den männlichen Parteigranden wie Jens Spahn oder Armin Laschet fehlte ihr der Rückhalt. Vermutlich nicht, weil sie eine Frau ist, sondern weil auf diesen Ebenen reines Machtdenken vorherrscht.“ Eigene Interessen, die offenbar nicht immer damit vereinbar seien, Rückgrat zu zeigen. „Die Entscheidung zeigt, dass der Richtungsstreit, den auch die Werte-Union ausgelöst hat, innerhalb der Partei aufhören muss. Man hat ja bald den Eindruck, dass die eine Seite nur auf Fehler der anderen Seite wartet.“

Der Erfahrene

Am 1. April will die CDU dem Landrat des Hochsauerlandkreises eine schöne Urkunde überreichen: Karl Schneider wird an dann seit genau 50 Jahren Mitglied der Partei sein. Doch seine Lust, diesen Anlass groß zu feiern, ist derzeit nicht besonders ausgeprägt. „Als Mensch und Politiker, der sich jahrelang in den Dienst der Partei gestellt hat, muss ich feststellen: Das Verhalten in Thüringen hat uns allen geschadet“, sagt der 68-Jährige. „Ich bin von der derzeitigen Parteiführung enttäuscht.“

Schneider kritisiert, dass alle Parteien, also nicht nur seine CDU, den Kontakt zu den ganz normalen Menschen verloren hätten. „Große Teile der Politik befinden sich in einer Berliner Blase. Wir müssen in den Ortsverbänden wieder mehr grundsätzlich über Politik diskutieren“, sagt er. „Sonst kommen wir an die Leute nicht mehr heran.“

Der Konservative

Patrick Sensburg gilt in der CDU als konservativ – und stimmt deshalb inhaltlich in vielen Punkten mit Friedrich Merz überein. Merz befinde sich nun in einer „guten Ausgangsposition“, sagt der Bundestagsabgeordnete aus dem Sauerland. Er habe in den vergangenen Monaten viel an der Basis „gerackert“, lobt der 48-Jährige. Und er könne die konservativen Kräfte in der Union zusammenhalten, aber gleichzeitig eine klare Kante zur AfD zeigen. Spahn sei zu jung, Armin Laschet ein guter Ministerpräsident für Nordrhein-Westfalen… – Sensburgs Favorit für Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur steht fest. Der Briloner drückt aufs Tempo. Wenn die Entscheidung über Kramp-Karrenbauers Nachfolge tatsächlich erst im Sommer falle, wäre die Übergangsphase eindeutig zu lang. „Der Parteivorsitz kann nicht ewig warten.“

Der Pragmatiker

Peter Liese sitzt nicht seit 26 Jahren für die CDU im Europaparlament, weil er es muss, sondern weil er es will. Der Arzt mag pragmatische Lösungen – auch wenn sie parteiübergreifend zustande kommen. Annegret Kramp-Karrenbauer habe es an der notwendigen Akzeptanz in Partei und Bevölkerung gefehlt, sagt Liese. „Die Fußstapfen von Angela Merkel sind halt ziemlich groß.“ Die Tatsache ihres Rückzugs habe ihn nicht überrascht, der Zeitpunkt schon.

Und nun? Liese will sich nicht öffentlich festlegen. „Wir haben drei geeignete Kandidaten aus Nordrhein-Westfalen“, sagt er nur (was aber auch bedeutet, dass er sich mit einem Kanzlerkandidaten aus der CSU nicht anfreunden kann). Armin Laschet habe in NRW bewiesen, dass Wahlen in der Mitte gewonnen werden; Friedrich Merz müsse in Zukunft eine Rolle spielen, um die konservativen Kräfte wieder mehr einbinden zu können.

Der Entschlossene

Wer es sein könnte, der jetzt die CDU aus der schwierigen Situation führen könnte, das will Reinhard Sommer nicht sagen. Aber aus seiner Haltung macht der Mann, der seit 50 Jahren CDU-Mitglied ist und jahrelang Beigeordneter im Rathaus in Brilon war, keinen Hehl: „Da ist meine Meinung messerscharf. Es darf keine Annäherung nach rechts geben. Wenn es irgendeine Zusammenarbeit mit der AfD gibt, dann bin ich nicht mehr dabei. Auch nach 50 Jahren.“ Eine grobe politische Dummheit sei das Verhalten der CDU in Thüringen gewesen. Und dass Annegret Kramp-Karrenbauer am Ende sich nicht würde durchsetzen können, das sei zuletzt absehbar gewesen: „Wer kein Machtwort kann, der wird am Ende nicht gewinnen.“ Die Kritik an der Kanzlerin, das „Merkel-Bashing“, dass es auch in der CDU im Sauerland gebe, ärgere ihn dagegen: „Es ist bedauerlich, dass eine große Ära so zu Ende geht.“