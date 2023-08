Nach „Warnsignal“ von Oeventrop: „Müssen neue Wege gehen“

Arnsberg/Hagen. Im Eklat um eine Flüchtlingsunterkunft sieht Arnsbergs Bürgermeister ein „Warnsignal“. Ralf Bittner fordert ein Umdenken und macht Vorschläge.

Nach der eskalierten Bürgerversammlung zu einer geplanten Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) im Arnsberger Ortsteil Oeventrop hat sich Arnsbergs Bürgermeister Ralf Bittner für ein Umdenken bei der Unterbringung von Flüchtlingen ausgesprochen.

Wenn selbst ein Ort wie Oeventrop, der über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sei für Offenheit gegenüber Geflüchteten, sich nicht mehr in der Lage sehe, eine ZUE zu stemmen, dann werde die Lage in vielen anderen Kommunen in Deutschland wohl nicht anders aussehen. „Dies müssen wir gemeinsam wahrnehmen und auch respektieren. Mehr noch muss es ein Warnsignal sein, jetzt nach neuen Wegen zu suchen“, erklärte Bittner am Donnerstag.

Der SPD-Politiker, der in Oeventrop lebt, am Montag bei der Bürgerversammlung zur ZUE nicht anwesend sein konnte, unterstützt einen Vorschlag von Regierungspräsident Heinrich Böckelühr, der im Gespräch mit dieser Zeitung angeregt hatte, künftig auf kleinere Unterkünfte zu setzen, da es für diese eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung gebe. Auch Bittner geht davon aus, dass kleinere Einrichtungen „das Zusammenleben vor Ort erleichtern“.

Zudem müsse die Lage von Flüchtlingsunterkünften „inmitten etablierter Wohngebiete von Beginn an kritisch hinterfragt werden“. In Arnsberg habe man mit einer dezentralen Unterbringungsstrategie „durchweg sehr gute Erfahrungen“ gemacht. Dieser Ansatz könnte „ein Muster für die vor dem Land liegende Aufgabenstellung sein“, erklärte Bittner.

Am Montag hatte eine Bürgerversammlung in Oeventrop nach emotionaler Debatte dazu geführt, dass eine vom Land geplante ZUE mit etwa 450 Bewohnern nicht wie vorgesehen in einem ehemaligen Kloster in dem Arnsberger Stadtteil errichtet wird, da der in Oeventrop lebende Eigentümer der Immobilie sein Vermietungsangebot an das Land zurückzog. Der erfolgreiche Protest großer Teile der Bevölkerung sorgte bundesweit für Aufsehen und entfachte die Diskussion über die Aufnahme von Flüchtlingen in Südwestfalen neu.

AfD-Politiker, unter anderem Co-Parteichefin Alice Weidel, feierten die Oeventroper für ihr Vorgehen. Ohne auf konkrete Beiträge einzugehen, erklärte Arnsbergs Bürgermeister Bittner, dass ihn die Situation „sehr nachdenklich“ gestimmt habe. Außerdem sei er „mit Blick auf einzelne Reaktionen und die folgenden Berichterstattungen – weit über unser Stadtgebiet hinaus – mehr als betroffen“. Ähnlich gehe es vielen Menschen in Arnsberg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sauer- und Siegerland