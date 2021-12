Die 19-Jährige am Steuer des Renault hatte Glück. Sie wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt.

Unfall Nachrodt: Unfall an Bahnübergang - IC prallt gegen Auto

Nachrodt-Wiblingwerde. Ein Intercity hat am Mittwochabend in Nachrodt-Wiblingwerde das Auto einer 19-Jährigen erfasst. Schrankenanlage wegen Bauarbeiten außer Betrieb.

Am Mittwochabend ist in Nachrodt am Bahnübergang Einsal zu einem Bahnunfall gekommen. Ein Auto und ein IC sind zusammengestoßen.

Am Bahnübergang wollte eine 19-jährige Nachrodterin von der Bachstraße auf die Bundesstraße 236 abbiegen. Aufgrund von Bauarbeiten ist die Schrankenanlage dort außer Betrieb. Der Bahnübergang wird durch Personal mit einer Absperrkette blockiert, sofern ein Zug naht. Laut ersten Zeugenaussagen war der Bahnübergang zum Unfallzeitpunkt nicht geschlossen. Der IC in Richtung Frankfurt erwischte den Pkw am Heck und schleuderte das Fahrzeug gegen die Schrankenanlage.

Unfall auf Bahnübergang wegen menschlichem Versagen?

Nach ersten Ermittlungen hat menschliches Versagen zu dem Unfall, bei dem ein IC-Zug der seit Jüngstem verkehrenden Linie IC 34 (Frankfurt/Main - Münster) gegen einen Pkw geprallt ist, geführt. Demnach sei der Bahnübergang zum Unfallzeitpunkt nicht geschlossen gewesen. Wo genau das Fehlverhalten gelegen hat, werde jetzt intern überprüft: Weil die Schrankenanlage derzeit außer Betrieb ist, wird der Bahnübergang von Posten mit einer Kette abgesperrt, wenn sie über einen herannahenden Zug informiert werden.

Die Fahrerin des Pkw sei bei dem Unfall leicht verletzt worden und vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Ruhr-Sieg-Strecke blieb für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der IC konnte später aus eigener Kraft weiterfahren. Die Fahrgäste des IC wurden evakuiert und mit Bussen zum nächsten Bahnhof gebracht.

