Die niederländischen Gesundheitsdienste stellen die Kontaktverfolgung nach einer Infektion mit dem Coronavirus teilweise ein. Corona-Patienten sollen ihre Kontakte zum Teil eigenständig über die Infektion informieren. Das bestätigt der niederländische Dachverband der Gesundheitsdienste (GGD Ghor) auf Anfrage. „Es sind zu viele Fälle“, sagt GGD-Sprecherin Sonja Kloppenburg.

Die Gesundheitsdienste seien überlastet, die vielen Fälle seien in so kurzer Zeit und mit dem zur Verfügung stehenden Personal nicht nachverfolgbar. Laut Kloppenburg wird bei jedem Fall individuell entschieden. Bei alten Menschen oder bei einem besonders schlimmen Verlauf übernimmt nach wie vor der Gesundheitsdienst die Kontaktverfolgung. Sollte ein Infizierter in der Lage sein, seine Kontakte selber zu informieren, fällt die Aufgabe ihm zu.

Bundestagsmitglied Karl Lauterbach (SPD) spricht auf Twitter von einem „Kontrollverlust“, sollten die Gesundheitsdienste ihren Dienst wegen Überlastung herunterfahren.

Wenn ich das richtig verstehe muss in den Niederlanden die Nachverfolgung der Coronainfizierten wegen Überlastung Gesundheitsämter jetzt eingestellt werden. Das wäre ein Kontrollverlust. Was sagen NL-lesefähige Follower? https://t.co/ZO8dqabG59 — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) October 11, 2020

Die Zahl der Neuinfektionen steigt in den Niederlanden seit Tagen dramatisch. Am Freitag (9. Oktober) vermeldete die Regierung fast 6000 Neuinfektionen in 24 Stunden.

