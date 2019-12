Opel-Chef Lohscheller: „China ist mir näher als die USA“

Der französische PSA-Konzern und Fiat Chrysler streben eine Fusion an, um konkurrenzfähig zu bleiben. Mittendrin der deutsche Autobauer Opel, der im Sommer 2017 nach fast neun Jahrzehnten bei GM und 18 Jahren mit roten Zahlen von PSA übernommen wurde und seitdem ein straffes Sanierungsprogramm durchlebt.

Unsere Zeitung sprach mit Opel-Chef Michael Lohscheller darüber, wie die Marke heute dasteht und welche Rolle der Blitz in Zukunft noch spielt.

Herr Lohscheller, wo steht Opel nach fast zweieinhalb Jahren im PSA-Konzern?

Michael Lohscheller: Ich ziehe eine positive Bilanz. Einmal, weil die Wirtschaftlichkeit sich dramatisch verbessert hat. Nicht nur 2018, sondern auch im ersten Halbjahr 2019 mit über 700 Millionen Euro operativem Gewinn. Die Profitabilität hat sich also deutlich verbessert.

Wirtschaft Michael Lohscheller Der Nordrhein-Westfale (Bocholt) Michael Lohscheller (51) arbeitet seit 2012 für Opel. Seit Juni 2017 ist Lohscheller Vorsitzender der Geschäftsführung der Opel Automobile GmbH, zu der auch die britische Marke Vauxhall gehört. Seit Juli 2019 ist Lohscheller Mitglied des PSA-Konzernvorstandes. Er hat mit über eine Fusion mit Fiat Chrysler beraten, die er als Chance sieht.

Hat sich das im 3. und 4. Quartal 2019 so fortgesetzt?

Dazu dürfen wir im Moment noch keine Zahlen nennen, aber wir sind auf einem guten Weg, schon in diesem Jahr die Renditeziele zu erreichen, die wir uns ursprünglich erst für 2026 gesetzt hatten. Was mich mit Blick auf die Bilanz auch positiv stimmt ist, dass wir investieren, und zwar sehr konkret.

Opel investiert in Produkte und Standorte

Wo zum Beispiel?

Wir investieren in die Produkte und in die Standorte. Wir sehen das auch beim Thema Elektromobilität. Wir haben jetzt den elektrischen Corsa. Nächstes Jahr einen elektrischen Vivaro, den elektrischen Nachfolger des Mokka X und den Grandland X als Plug-in-Hybrid. 2021 kommen weitere vier Modelle dazu. Warum ich so zufrieden bin: Weil es uns gelungen ist, mit dem Corsa einen echten Opel auf Basis der Konzernplattform zu entwickeln.

Was verstehen Sie denn unter einem echten Opel?

Ein Opel, der so aussieht, sich so anfühlt und sich auch so fährt, wie es unsere Kunden von uns gewohnt sind und erwarten. Das Exterieur ist aufregend. Der Innenraum typisch Opel. Nicht verspielt, sondern mit klarer Struktur, stabiler Sitzposition. Die ausgezeichnete Lichttechnik, alle die Sachen, die einen Opel auszeichnen. Und das ist wichtig. Wäre uns das nicht gelungen, hätten alle gesagt, „ihr baut ja jetzt französische Autos“.Was mich in meiner Bilanz auch positiv stimmt: Wir gehen jetzt auch außerhalb von Europa in neue Märkte, beispielsweise Russland. Zusammengefasst: Opel wird nachhaltig profitabel, global und elektrisch.

Über neue Märkte würde ich gerne noch reden. Zuerst: Wie zufrieden sind Sie mit den Absatz- und Neuzulassungszahlen in diesem Jahr?

Wir haben uns in Summe gut entwickelt. Wir haben unseren Marktanteil in den ersten drei Quartalen stabilisiert und wir haben im Grunde die Fahrzeuge, die hohe CO 2- Werte haben, herausgenommen – wie den Adam und Karl. Dafür bringen wir jetzt den neuen Corsa, den Vivaro, den komplett neuen Nachfolger des Mokka X, den Grandland X als Hybrid und den Familienvan Zafira Life. Und wir haben unseren Astra stark überarbeitet und mit deutlich sparsameren Motoren ausgestattet. Die Wahrheit ist ja: Das Thema Klimaschutz, die CO 2 -Reduktion ist entscheidend. Da müssen sie top aufgestellt sein. Wir werden die CO 2 -Hürde von durchschnittlich 95 Gramm CO 2 pro Kilometer ab 2020 schaffen. Das muss auch so sein, weil jeder Mensch, jede Firma einen Beitrag leisten muss. Alles andere wäre gar nicht zu erklären.

Hoffnung auf Verkaufserfolg für Elektro-Corsa

Da hilft sicher der neue E-Corsa. Ist der nur für den europäischen Markt gedacht?

Erst einmal ist der Corsa so konzipiert, dass wir ihn als Diesel, Benziner und Elektro fertigen. Das machen andere anders. Aber es ist schwierig zu prognostizieren, wie sich der Markt entwickelt. So können wir alle drei Modelle in Saragossa auf einer Linie produzieren. Der Kunde entscheidet! Ich glaube, der E-Corsa wird sich insbesondere in den Städten durchsetzen.

Sie wollen ja die komplette Flotte bis 2024 elektrifiziert haben. Ist das nicht zwangsläufig das Signal, Ihre Fahrzeuge auch im größten Markt für E-Autos anzubieten, also in China?

Wir gehen ja jetzt erstmals nach langer Zeit in Märkte außerhalb von Europa, etwa nach Russland oder neue Märkte in Südamerika. Das anzukündigen, ist die eine Sache. Für mich persönlich ist Russland ein bisschen der Indikator. Wenn wir das wirtschaftlich gut machen, dann ist auch die Zeit reif, China zu diskutieren. Aber zuerst müssen wir beweisen, dass Russland wirklich eine Erfolgsgeschichte wird.

Bis wann geben Sie Opel in Russland dafür Zeit?

Da sieht man relativ schnell und wir starten dort jetzt. In der vergangenen Woche hatten wir russische Händler in Rüsselsheim, um ihnen die Geschichte von Opel und die Marke zu erklären, in dieser Woche war der offizielle Bestellstart für unsere Fahrzeuge.

Mutterkonzern gibt Opel viele Freiheiten

Das heißt, PSA lässt Opel bei der Auswahl der Märkte völlig freie Hand?

Grundsätzlich schon. PSA gibt der Marke sehr viele Freiheiten bei den wichtigen Themen. Also Design, Entwicklung und auch, in welche Märkte wir gehen. Im Grundsatz, und dies ist auch in der Belegschaft sehr gut angekommen, können wir in alle Märkte gehen.

Gilt das auch für die USA, oder ist das wegen GM ausgeschlossen?

Ausgeschlossen ist das nicht - mit den neuen PSA-Architekturen. Aber China ist mir ein bisschen näher als die USA, weil ich glaube, dass die deutsche Marke Opel in China einen großen Wert hat. Die Chinesen mögen deutsche Marken. Außerdem ist es der größte Markt der Welt. Viel hängt an der Umsatzrendite.

Stimmt sie denn aktuell?

Wir haben nach der Übernahme durch PSA gesagt, dass wir bis 2026 sechs Prozent Umsatzrendite erzielen wollen. Wir sind auf einem guten Weg, das dieses Jahr schon zu erreichen. Ich würde mir schon wünschen, dass wir beim Umsatz auch außerhalb Europas wachsen, aber natürlich müssen wir auch zuhause alle unsere Hausaufgaben machen.

Produktionsmengen in Eisenach deutlich erhöht

Wie steht es denn um die Zukunft der deutschen Standorte Eisenach, Kaiserslautern und Rüsselsheim?

In Eisenach sind wir sehr gut ausgelastet mit der Produktion des Grandland X.

Gibt es da noch Probleme?

Da sind wir auf einem sehr guten Weg. Wir haben unsere Produktionsmengen in den vergangenen sechs Wochen täglich erhöht. In unserem Komponentenwerk Kaiserslautern investieren wir unter anderem in eine Anlage zur Warmumformung von Stahl und wir haben auch Unterstützung für den Aufbau einer Batteriezellenfertigung beantragt. Diese ist nun genehmigt worden, so dass wir Anfang kommenden Jahres eine endgültige Entscheidung treffen können. In Rüsselsheim produzieren wir jetzt den Insignia und zukünftig auch den Astra. Insgesamt stehen die deutschen Werke innerhalb der Gruppe im Wettbewerb. Da hat Deutschland bei den Löhnen und vor allem den Energiekosten Nachteile, die wir immer wieder ausgleichen müssen. Wir müssen wettbewerbsfähig sein, aber wir haben auch die Chance dazu.

Es hört sich insgesamt alles so an, als wäre PSA ein Glücksfall für Opel. Wäre dieser Glücksfall eher eingetreten, gäbe es dann das Werk in Bochum noch?

Tja. Ich kann sagen, PSA ist wirklich ein Glücksfall für uns. Wir können Opel jetzt wirklich so machen, wie wir das für richtig halten. Wir sind effizienter geworden und wir werden kein Werk schließen! Mit dem wichtigen Warenverteilzentrum mit 700 Mitarbeitern ist Opel weiter in Bochum und wir haben ja die „Bochum Perspektive 2022“ gegründet, wo etwa DHL sich angesiedelt hat und tausende Arbeitsplätze entstehen.

Fühlen Sie sich nach acht Jahren bei Opel als Opelaner?

Die Antwort ist natürlich Ja. Ich habe das mal wieder ganz deutlich am vergangenen Freitag bei unserer Betriebsversammlung in Rüsselsheim mit tausenden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemerkt. Wir haben zwei harte Jahre hinter uns, aber wir haben viel geschafft und können optimistisch in die Zukunft blicken. Ich habe gemerkt, die Belegschaft sieht das auch so. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Hier habe ich auch viel Unterstützung erfahren. Ja. Ich bin wirklich Opelaner. Absolut.