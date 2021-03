Osterruhe gekippt: Erzbistum Paderborn plant Gottesdienste

Paderborn. Nach der Rücknahme der Osterruhe durch die Politik sieht das Erzbistum Paderborn den Verzicht als „obsolet“ an.

Das Erzbistum Paderborn geht davon aus, dass nach der Rücknahme des Beschlusses zur sogenannten Osterruhe, öffentliche Gottesdienste in der Karwoche und an den Ostertagen in den Kirchengemeinden unter den bisherigen Maßgaben stattfinden können.

In einem Schreiben an diese Redaktion heißt es, dass das Erzbistum Paderborn die aktuelle Situation so auslege, „dass die Bitte, auf religiöse Versammlungen in der genannten Zeit zu verzichten, obsolet ist“. Die Gemeinden könnten „gegebenenfalls nach Rücksprache mit den örtlichen Behörden vor Ort wie zuletzt in Präsenz feiern, wenn dem keine gesonderte Regelung entgegensteht“.

Auch der Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz, Matthias Kopp, twitterte am Mittwoch: „Wir gehen davon aus, dass wir unter Einhaltung aller Schutz-/Hygienemaßnahmen Gottesdienste weiterhin feiern können.“ Allerdings hatte die Bundesregierung ihre Bitte nach virtuellen Gottesdiensten wiederholt. „Es sollte nach Auffassung der Bundesregierung in diesen Zeiten der Pandemie ein virtuelles Angebot für die Menschen geben“. Viele Kirchenvertreter hatten am Dienstag auf diesen Wunsch überrascht reagiert.