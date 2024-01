Hintergrund Sauerland-Getränke

Die Sauerland-Getränke GmbH ist vor 15 Jahren (2009) aus mehreren Getränkefachgroßhändlern der Region entstanden: Getränke Prinz aus Warstein-Belecke, Getränke Becker aus Winterberg und Getränke Zimmermann aus Brilon gehörten dazu. Nach eigenen Angaben beliefert Sauerland-Getränke immer noch rund 400 Gastronomien und Vereine und bestückte in der Vergangenheit mehr als eintausend Veranstaltungen in der Region Hellweg-Sauerland von Winterberg bis Lippstadt und Möhnesee, zum Beispiel die Allerheiligenkirmes in Soest.

