Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall an einer Schule in Plettenberg.

Plettenberg. In einem Klassenzimmer einer Schule in Plettenberg ist Reizgas versprüht worden. Dutzende Kinder mussten von einem Notarzt untersucht werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pfefferspray im Klassenzimmer: Zahlreiche Kinder verletzt

Versprühtes Pfefferspray in einem Klassenzimmer hat in Plettenberg für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Dutzende Kinder hätten am Montagmorgen über Atemwegs- und Augenreizungen geklagt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Sie wurden von einem Notarzt untersucht.

Ein Großteil von ihnen sei aber offenbar nur leicht verletzt. Der Unterricht an der Schule wurde zeitweise unterbrochen. Die Polizei untersucht den Vorfall. (dpa)