Sie wollte mit Mitte 50 jünger und frischer aussehen. Um Falten im Gesicht zu glätten, hatte sie sich schon einige Male die Haut unterspritzen lassen. „Es gab nie Probleme bei den ärztlichen Eingriffen“ , sagt die Sauerländerin.

Mit einer gewissen Routine begab sie sich in ein ihr bis dahin unbekanntes Schönheitsinstitut in einer westfälischen Stadt. Ein Besuch mit schmerzhaften Folgen: „Es bildeten sich drei große Beulen, zudem entzündeten sich die behandelten Stellen. Bis heute ist mein Gesicht so stark angeschwollen, dass ich mich kaum unter Menschen traue. Und ich habe Schmerzen.“

Werbung für Behandlungen auf Instagram

Wie sich hinterher herausstellte, hatte ein Heilpraktiker die Schönheitsbehandlung durchgeführt . Dr. Klaus Hoffmann könnte aus der Haut fahren, wenn er von Eingriffen durch ungelerntes Personal hört.

„Auf Instagram werben Heilpraktiker, Tätowierer, Kosmetiker und Friseure damit, dass sie sogenannte Filler (Substanzen mit aufpolsterndem Charakter, d. Red.) unter die Haut spritzen, um Mundwinkel, Lippen, Nase, Kinnkante oder Tränenrinnen unter den Augen zu glätten und aufzufüllen“, sagt der Leiter der Abteilung für ästhetisch-operative Medizin und kosmetische Dermatologie an der Universitätshautklinik im St. Josef Hospital Bochum. Besagte Sauerländerin suchte in ihrer Not Hilfe bei Hoffmann.

Markt für Schönheitsbehandlungen hat sich entwickelt

„Die Fälle verpfuschter Behandlungen haben zugenommen“ , sagt der Schönheitschirurg und gibt sich und seinem Berufsstand eine gewisse Mitschuld: „Wir Ärzte haben die Entwicklung verschlafen. Wir haben, auch aufgrund des Altersunterschieds zu der jungen Zielgruppe, zunächst nicht erkannt, dass sich quasi unter unseren Augen ein Markt für Schönheitsbehandlungen fernab von speziell dafür ausgebildeten Ärzten entwickelt hat.“

Insbesondere jungen Menschen werde in sozialen Netzwerken ein Schönheitsideal vermittelt, dem man unbedingt entsprechen müsse. „Sie lassen sich leicht von Influencern beeinflussen, die ihnen suggerieren, wie toll solche Gesichtsbehandlungen sind.“

Viele junge Mädchen unter den Patienten

Dr. Klaus Hoffmann ist Leiter der Abteilung für ästhetisch-operative Medizin und kosmetische Dermatologie an der Universitätshautklinik im St. Josef Hospital Bochum. Foto: Katholisches Klinikum Bochum

Das Problem: „Leider kann derzeit quasi jeder Mensch solche Behandlungen vornehmen und dabei auch noch auf Material zurückgreifen, das im Internet vertrieben wird und minderwertig ist.“ Hyaluronsäure zum Beispiel. So komme es vor, dass auf Gutscheinportalen im Netz Filler-Spritzen für 150 bis 200 Euro angeboten werden. „Bei mir kostet eine solche Injektion 340 Euro.“

Opfer unsachgemäßer Eingriffe kämen zunehmend in Uni-Kliniken wie die in Bochum. „Wir müssen die Fehler von Laien korrigieren“, klagt Hoffmann. Seine Patientin aus dem Sauerland erinnert sich an die Behandlung bei dem Heilpraktiker. 80 Prozent der Patienten in dem vollen Wartebereich des Schönheitsinstituts seien junge Mädchen gewesen: „Viele wollten sich Lippen, Wangen und Nasen aufspritzen lassen.“

Erblindung im schlimmsten Fall

Was ihr im Nachhinein spanisch vorkam: „Bis Mitternacht wurde quasi im Akkord behandelt. Patienten kamen zum Teil ohne Termin. Ich musste auf einem Formular meine Daten ausfüllen und eine Patienteninformation unterschreiben.“ Die Spritzen musste sie in bar bezahlen. „Eine Mitarbeiterin sagte mir, wo der nächste Geldautomat steht.“

Eingriffe ohne Fachkenntnisse können buchstäblich böse ins Auge gehen. „Neben Schwellungen, Entzündungen, Blutergüssen und Knotenbildungen können Fehler zum Absterben größerer Gewebeanteile bis hin zur Erblindung im schlimmsten Fall führen“, sagt Klaus Hoffmann und warnt eindringlich: „Wir Ärzte beherrschen die Nebenwirkungen, Laien nicht.“

Die Politik hat sich des Themas angenommen

Was ihm ebenfalls Sorgen macht: Während die Substanz Botox nur besonders ausgebildete Ärzte per Rezept verwenden dürfen, gibt es bei Filler-Therapien diese Einschränkung nicht. Das komme Heilpraktikern derzeit noch zu Gute, weil ihnen von Rechts wegen das Spritzen von Substanzen erlaubt sei – auch wenn sie als Nicht-Ärzte keine Notfall-Maßnahmen ergreifen dürften. Hoffmann: „Wir fordern, dass Botox und Filler verschreibungspflichtig sein müssen und dass diese Substanzen nur von besonders ausgebildeten Ärzten gespritzt werden dürfen.“

Für Hoffmann ist aber Land in Sicht: Die Politik habe sich, auch auf Drängen der Fachgesellschaften, des Themas angenommen. „Endlich“, sagt der Arzt, „es sieht so aus, dass ab Mai 2021 nur noch Ärzte mit speziellen Zusatzausbildungen entsprechende Schönheitsbehandlungen vornehmen dürfen.“

Besagte Sauerländerin hat sich mittlerweile einen Anwalt genommen. „Es muss etwas geschehen. Sonst machen die immer weiter.“

Hintergrund:

Deformierte Gesichter nach der Behandlung

2019 wurde zwei Bochumerinnen zu Haftstrafen (4 Jahre bzw. 2 Jahre und 8 Monate) verurteilt . Sie sollen jungen Frauen Hyaluronsäure in Lippen und Nasen gespritzt haben. Einige Opfer hatten deformierte Gesichter.

Auf dgbt.de (Deutsche Gesellschaft für ästhetische Botulinum und Filler) findet man speziell ausgebildete Ärzte .