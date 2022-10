Plettenberg: Motorradfahrer stirbt auf B 236 - Zeugensuche

Plettenberg. Ein 57-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag auf der B236 bei Plettenberg tödlich verunglückt. Polizei sucht Fahrer von schwarzem Kleinwagen.

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag auf der Bundesstraße 236 bei Plettenberg mit einem Auto kollidiert und tödlich verletzt worden. Der 57-Jährige aus Wermelskirchen starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Motorradfahrer sei in Richtung Finnentrop unterwegs gewesen, berichtete am Sonntag die Polizei. Er habe am Sonntag gegen 11.30 Uhr in einer Rechtskurve zwischen Plettenberg-Pasel und Finnentrop-Rönkhausen ein Auto überholen wollen, sagte ein Sprecher der Polizei. Dabei sei er in den Gegenverkehr geraten. Ein entgegenkommender Autofahrer habe nicht mehr ausweichen können, der Mercedes und der Motorradfahrer prallten frontal zusammen.

Tödlicher Motorradunfall: Polizei sucht Fahrer von schwarzem Kleinwagen

Der Motorradfahrer sei von seiner Maschine geschleudert worden und an der Unfallstelle gestorben, sagte der Sprecher weiter. Der 26 Jahre alte Autofahrer aus Belgien sowie seine beiden Mitfahrer, eine 28-Jährige und ein 26-Jähriger, seien mit Schocks ins Krankenhaus gekommen.

Die B236 wurde für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Ein spezialisiertes Verkehrsunfall-Aufnahmeteam der Polizei Dortmund dokumentierte die Unfallspuren vor Ort, berichtete die Polizei. Zur Unfallursache wurden Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht auch nach Zeugen. Insbesondere der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens, der durch den Motorradfahrer überholt wurde, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polzeiwache Plettenberg erbeten, Telefonnummer: 02391/9199-0.

(Red./dpa)

