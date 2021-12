Plettenberg: Polizei schießt auf 19-Jährigen - Lebensgefahr

Mit eine Schusswaffe hat ein Räuber am Mittwochabend in einem Döner-Imbiss in Plettenberg Geld erbeutet. Wenig später schoss die Polizei auf einen Verdächtigen und verletzte ihn schwer.

Ein 19-Jähriger aus Halver ist am späten Mittwochabend in Plettenberg durch Pistolenschüsse der Polizei lebensgefährlich verletzt worden. Er soll zuvor einen Döner-Imbiss in der Stadt überfallen haben.

Um 21.44 Uhr hatte ein Räuber den Imbiss an der Poststraße im Zentrum Plettenbergs betreten. Er drohte mit einer Schusswaffe und forderte die Tageseinnahmen, teilten in der Nacht Polizei und Staatsanwaltschaft Hagen in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Anschließend sei der Räuber geflüchtet. Wie viel Geld er erbeutet war unklar.

Verdächtiger wurde lebensgefährlich verletzt

Nur wenige Minuten später stellten Polizisten im Bereich der Breddestraße, vom Tatort aus gesehen auf der anderen Seite des Plettenberger Bahnhofs, den 19-Jährigen, der eine Schusswaffe in der Hand gehalten habe, berichtete die Polizei in der Nacht. „Der Mann soll die Waffe auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht fallen gelassen haben“, teilte die Polizei am Donnerstagmittag mit. Schließlich sei es zum Schusswaffeneinsatz durch die Polizisten gekommen.

Nach Auskunft einer Polizeisprecherin handelt es sich bei dem Angeschossenen um den mutmaßlichen Räuber, hieß es am Donnerstagmittag. Er wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde, teilte die Polizei mit. Sein Zustand habe sich auch am Donnerstag noch nicht verändert, er schwebe weiterhin in Lebensgefahr, berichtete die Polizei.

Polizei Hagen ermittelt wegen der Schüsse

Bei den Polizisten, die den mutmaßlichen Räuber stellten habe es sich um Beamte der Polizei im Märkischen Kreis gehandelt, die nach der Alarmmeldung über den Polizeinotruf von der Polizei-Leitstelle zum Tatort geschickt worden waren. Warum sie schließlich eine Schusswaffe einsetzten, teilten Polizei und Staatsanwalt bis dato nicht mit.

Wie üblich beim Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamte, ist zum Tathergang nun eine benachbarte Polizeibehörde eingeschaltet: Die Polizei Hagen hat eine Mordkommission gebildet und Ermittlungen aufgenommen.

