Polizei veröffentlicht Fahndungsbild eines Unschuldigen

Hagen. Peinliche Panne in Hagen: Die Polizei hat das Bild eines Unschuldigen bei einer Fahndung veröffentlicht. Auch eine Bank muss sich entschuldigen.

Panne bei einer Öffentlichkeitsfahndung der en. Weil eine Bank ihr das falsche Foto aus einer Überwachungskamera übermittelt hatte, veröffentlichte die Polizei am Montagmittag eine Aufnahme, die einen völlig unschuldigen Mann zeigt.

Eigentlich ging es „nur“ um einen Taschendiebstahl: Im vergangenen Dezember hatte ein bislang Unbekannter einer Rentnerin dabei eine EC-Karte gestohlen und kurz darauf damit an einem Automaten Bargeld abgehoben. Eines der durch die Überwachungskamera erstellten Bilder wurden von der Bank an die Polizei übergeben – vermeintlich entstanden bei der Abhebung mit der gestohlenen Karte.

Aufgrund eines richterlichen Beschlusses startete die Polizei dann die Öffentlichkeitsfahndung. Nur kurze Zeit später gingen zahlreiche Hinweise auf die Person ein. Zudem meldete diese auch selbst. „Hierbei konnte der Irrtum schnell aufgeklärt werden“, so ein Polizeisprecher. „Die Hagener Polizei bedauert diesen Vorfall zutiefst.“ Auch die Bank entschuldigt sich und will die internen Abläufe überprüfen, „um zukünftig derartige Fehler in Gänze ausschließen zu können“.