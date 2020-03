Quarantäne: Drei neue Corona-Fälle im Märkischen Kreis

Lüdenscheid/Plettenberg. Erneut gibt es bestätigte Coronavirus-Fälle im Märkischen Kreis. Drei weitere Menschen haben sich infiziert. Erst am Freitag gab es einen Fall.

Drei weitere Personen aus dem Märkischen Kreis sind mit dem Coronavirus infiziert. Diese Meldung ging am Mittwochnachmittag beim Gesundheitsamt des Märkischen Kreises ein. „Alle wurden erreicht, sie stehen unter Quarantäne“, so der Kreis am Abend.

Demnach liegen dem Gesundheitsamt des Kreises drei weitere labortechnisch-bestätigte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus vor. Es handelt sich um ein Ehepaar aus Plettenberg, das keine Kontaktpersonen hatte und keine Symptome zeigt. Die dritte Person ist ein Lüdenscheider: dessen einzige Kontaktperson ist die Ehefrau. Sie wird ebenfalls unter häusliche Quarantäne gestellt.

Kein Zusammenhang zu weiterem Fall aus Lüdenscheid

Beide Fälle stehen laut Märkischem Kreis nicht im Zusammenhang mit einem weiteren aus dem Märkischen Kreis: Am vergangenen Freitag hatte sich bestätigt, dass sich ein Lehrer, der an einer Förderschule in Lüdenscheid unterrichtet, mit dem Coronavirus infiziert hatte. In der Folge mussten 31 Kontaktpersonen, darunter auch 22 Schüler und vier Lehrer-Kollegen, in häuslicher Quarantäne bleiben. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass sich keiner von ihnen infiziert hat.

Der Märkische Kreis bittet erneut nachdrücklich darum, die Notrufnummern 112 und 110 nicht unnötig zu blockieren. „Menschen, die zurzeit grippeähnliche Symptome aufweisen und Kontakt mit Personen aus Risikogebieten oder möglicherweise Infizierten hatten, sollten vorher ihren Hausarzt beziehungsweise eine KV-Notdienstpraxis telefonisch kontaktieren, um die weitere Vorgehensweise abzuklären“, so der Kreis. Das NRW-Gesundheitsministerium hat ein Bürgertelefon zum Coronavirus unter der Nummer 0211/91191001 geschaltet. Das Infotelefon des Märkischen Kreises ist unter 02351/966-7272 von 7.30 bis 18 Uhr erreichbar.

Zudem bietet die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe unter der 116 117 einen telefonischen Patientenservice.