Siegen/Berlin. Vorerst liegt das „Homeoffice-Gesetz“ auf Eis. Unternehmer aus dem IHK-Bezirk Siegen fürchten bei Umsetzung Einschnitte in ihre Freiheiten.

Arbeiten in den eigenen vier Wänden ist durch die Corona-Pandemie für viele abhängig Beschäftigte in den vergangenen Monaten zum Normalfall geworden. Bei steigenden Corona-Fallzahlen und zunehmender Zahl von Risikogebieten wird Homeoffice immer mehr vom Provisorium zum Dauerzustand. Verbunden mit einer Vielzahl von Fragen, die es zu klären gilt. Auf Antworten per Gesetz, wie vergangene Woche von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vorgetragen, reagiert eine überwiegende Mehrheit von Unternehmen im Kreis Siegen-Wittgenstein und Kreis Olpe allergisch.

„78 Prozent der Befragten erteilen den Bestrebungen von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nach einer von uns durchgeführten Blitzumfrage eine Absage“, erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener auf Anfrage unserer Zeitung. Zuspruch für das Vorhaben gab es von 11 Prozent der Befragten.

25 Prozent nutzen Homeoffice

Insofern sei es zu begrüßen, dass eine entsprechende Initiative für eine gesetzliche Regelung zur mobilen Arbeit aus dem Bundesarbeitsministerium in der vergangenen Woche vom Bundeskanzleramt gestoppt wurde. „Mit einem gesetzlich verankerten Recht auf 24 Tage Homeoffice im Jahr wäre niemanden geholfen“, unterstreicht Gräbener das Umfragevotum. Vom Tisch ist das Ding allerdings noch nicht, nur in der Schublade. Damit es dort bleibt oder ganz verschwindet, will die IHK nun die heimischen Bundestagsabgeordneten um Unterstützung bitten.

Viele Unternehmen haben Homeoffice in den vergangenen Monaten ausprobiert und für gut befunden. Vor allem Unternehmen im Dienstleistungsbereich. Laut Umfrageergebnis, das dieser Redaktion vorliegt, hat etwa ein Viertel der Unternehmen aus Siegen-Wittgenstein und Olpe in der Corona-Krise das Arbeiten verstärkt ins Homeoffice verlegt. 13 Prozent haben bereits vorher auf Homeoffice gesetzt.

Im Kern scheint eine Mehrheit der befragten Unternehmerschaft auch nicht dagegen zu sein, Regeln zu schaffen. Allerdings will man sich in der Wirtschaft bei dem Thema ungern etwas vorschreiben lassen. „Warum der Bundesarbeitsminister meint, dass man etwas politisch regeln müsse, was ungeregelt nachweislich bestens funktioniert, ist nicht nachvollziehbar. Zudem können bei Weitem nicht alle Arbeiten von zu Hause aus erledigt werden. Für deutlich mehr Unternehmen als gedacht kommt Homeoffice aufgrund des unternehmerischen Tätigkeitsfeldes wenig bis gar nicht infrage (64 %). Das Ergebnis wäre eine Zweiklassengesellschaft bei den Arbeitnehmern“, poltert Gräbener.

Mehr als die Hälfte der Unternehmen gegen das Homeoffice-Recht

Mehr als die Hälfte (52 %) der Unternehmen aus Siegen-Wittgenstein und Olpe seien der Meinung, dass weiter auf Freiwilligkeit gesetzt werden sollte, da nicht jeder Arbeitsplatz für Homeoffice geeignet sei. Jeder Zweite stehe einer gesetzlichen Verankerung wegen des Eingriffes in die unternehmerische Freiheit ablehnend gegenüber. 26 % erwarten laut Umfrage einen hohen bürokratischen Aufwand und jeweils etwa 20 Prozent haben demnach Bedenken hinsichtlich der IT-Sicherheit. Ebenso vielen bereite das Gemeinschaftsgefühl im Unternehmen Sorge.

Klaus Gräbener: „Die Gründe gegen einen Rechtsanspruch auf Homeoffice leuchten unmittelbar ein. Kommt ein solches Gesetz tatsächlich, fühlt sich die deutliche Mehrheit der heimischen Unternehmen erneut von der Politik gegängelt.“ Die IHK sehe hierin ein weiteres Glied in einer langen Kette von Gesetzesvorhaben, von dem Führungspositionen-Gesetz, dem Unternehmensstrafrecht bis hin zum Lieferkettengesetz, die allesamt einen „Rattenschwanz an Bürokratie“ nach sich zögen.

„Immer neue Knüppel zwischen die Beine“

„Auf der einen Seite will man die Wirtschaft mit milliardenschweren Hilfspaketen wieder ans Laufen bekommen. Auf der anderen Seite werden den Unternehmen ausgerechnet in Krisenzeiten im Wochenrhythmus neue Knüppel zwischen die Beine geworfen. Auch der Zeitraum von 24 Tagen, auf den sich der Rechtsanspruch erstrecken sollte, ist völlig aus der Luft gegriffen und verursacht in einem Großteil der Unternehmen nur Kopfschütteln“, unterstreicht Klaus Gräbener.